Свердловчанина отправили за решетку за пьяную езду без прав на электросамокате

В Верхней Салде (Свердловская область) мужчина получил 10 суток административного ареста за езду на электросамокате в пьяном состоянии и без прав. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Сотрудниками ГАИ был замечен мужчина на самокате, поведение которого показалось им подозрительным. Когда водителя остановили, оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет прав на управление данным транспортным средством», — пояснили там. Инспекторы составили протокол и передали дело в суд.
Мировой судья определил, что мощность электрического самоката составляет 0,6 кВт. Хотя самокаты с мощностью мотора выше 0,25 кВт не относятся к СИМ, а при мощности до 4 кВт приравниваются к мопедам. Для управления такими устройствами требуется водительское удостоверение категории «М». Поэтому суд назначил лихачу административный арест.
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