13 июля 2025

Свердловчанина отправили за решетку за пьяную езду без прав на электросамокате

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Мощность самоката превысила максимальное значение (архивное фото)
Мощность самоката превысила максимальное значение (архивное фото) Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) мужчина получил 10 суток административного ареста за езду на электросамокате в пьяном состоянии и без прав. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Сотрудниками ГАИ был замечен мужчина на самокате, поведение которого показалось им подозрительным. Когда водителя остановили, оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет прав на управление данным транспортным средством», — пояснили там. Инспекторы составили протокол и передали дело в суд.

Мировой судья определил, что мощность электрического самоката составляет 0,6 кВт. Хотя самокаты с мощностью мотора выше 0,25 кВт не относятся к СИМ, а при мощности до 4 кВт приравниваются к мопедам. Для управления такими устройствами требуется водительское удостоверение категории «М». Поэтому суд назначил лихачу административный арест.

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В Верхней Салде (Свердловская область) мужчина получил 10 суток административного ареста за езду на электросамокате в пьяном состоянии и без прав. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Сотрудниками ГАИ был замечен мужчина на самокате, поведение которого показалось им подозрительным. Когда водителя остановили, оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет прав на управление данным транспортным средством», — пояснили там. Инспекторы составили протокол и передали дело в суд. Мировой судья определил, что мощность электрического самоката составляет 0,6 кВт. Хотя самокаты с мощностью мотора выше 0,25 кВт не относятся к СИМ, а при мощности до 4 кВт приравниваются к мопедам. Для управления такими устройствами требуется водительское удостоверение категории «М». Поэтому суд назначил лихачу административный арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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