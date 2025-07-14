Налоговая арестовала счета нефтяной компании из ХМАО, связанной с Кипром

Налоговая инспекция заблокировала банковские счета нефтяной компании «Тарховское» из Нижневартовска (ХМАО). Ее владельцем через цепочку организаций числится фирма с Кипра — 1OIL HOLDINGS LIMITED. Также на предприятие оформлены судебные документы о взыскании почти 62 миллионов рублей.
«По данным на июль 2025 года для ООО „Тарховское“ имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. В отношении компании выдан исполнительный лист о взыскании 61,9 млн рублей в пользу физических и юридических лиц», — сообщается в материалах ФНС, с которыми ознакомилось URA.RU.
Согласно открытым данным, владельцем «Тарховского» с 2016 года является компания «Печоранефтегаз» из Ухты, учрежденная ООО «1Ойл Менеджмент». Эта структура, в свою очередь, принадлежит зарегистрированной на Кипре 1OIL HOLDINGS LIMITED.
Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Тарховское». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в нефтяных компаниях ХМАО, связанных с Кипром, сменился генеральный директор. Ирек Хуснутдинов выступает главой целого ряда предприятий, входящих в структуру ООО «1Ойл Менеджмент».
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