Налоговая арестовала счета нефтяной компании из ХМАО, связанной с Кипром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Налоговая арестовала счета компании из ХМАО с владельцами с Кипра
Налоговая арестовала счета компании из ХМАО с владельцами с Кипра Фото:

Налоговая инспекция заблокировала банковские счета нефтяной компании «Тарховское» из Нижневартовска (ХМАО). Ее владельцем через цепочку организаций числится фирма с Кипра — 1OIL HOLDINGS LIMITED. Также на предприятие оформлены судебные документы о взыскании почти 62 миллионов рублей.

«По данным на июль 2025 года для ООО „Тарховское“ имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. В отношении компании выдан исполнительный лист о взыскании 61,9 млн рублей в пользу физических и юридических лиц», — сообщается в материалах ФНС, с которыми ознакомилось URA.RU.

Согласно открытым данным, владельцем «Тарховского» с 2016 года является компания «Печоранефтегаз» из Ухты, учрежденная ООО «1Ойл Менеджмент». Эта структура, в свою очередь, принадлежит зарегистрированной на Кипре 1OIL HOLDINGS LIMITED.

Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Тарховское». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в нефтяных компаниях ХМАО, связанных с Кипром, сменился генеральный директор. Ирек Хуснутдинов выступает главой целого ряда предприятий, входящих в структуру ООО «1Ойл Менеджмент».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Налоговая инспекция заблокировала банковские счета нефтяной компании «Тарховское» из Нижневартовска (ХМАО). Ее владельцем через цепочку организаций числится фирма с Кипра — 1OIL HOLDINGS LIMITED. Также на предприятие оформлены судебные документы о взыскании почти 62 миллионов рублей. «По данным на июль 2025 года для ООО „Тарховское“ имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. В отношении компании выдан исполнительный лист о взыскании 61,9 млн рублей в пользу физических и юридических лиц», — сообщается в материалах ФНС, с которыми ознакомилось URA.RU. Согласно открытым данным, владельцем «Тарховского» с 2016 года является компания «Печоранефтегаз» из Ухты, учрежденная ООО «1Ойл Менеджмент». Эта структура, в свою очередь, принадлежит зарегистрированной на Кипре 1OIL HOLDINGS LIMITED. Агентство URA.RU направило запрос в ООО «Тарховское». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в нефтяных компаниях ХМАО, связанных с Кипром, сменился генеральный директор. Ирек Хуснутдинов выступает главой целого ряда предприятий, входящих в структуру ООО «1Ойл Менеджмент».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...