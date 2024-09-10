10 сентября 2024

В нефтяных компаниях ХМАО, связанных с Кипром, сменился директор

Компания с Кипра сменила генерального директора своих нефтяных активов в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания, связанная с Кипром, сменила руководителя своих нефтяных активов в ХМАО
Компания, связанная с Кипром, сменила руководителя своих нефтяных активов в ХМАО Фото:

В нефтяных компаниях «Руфьеганнефтегаз» и «Западно-Новомолодежное» из ХМАО назначен новый генеральный директор. Предприятия возглавил Ирек Хуснутдинов. Организации, по данным Единого госреестра юридических лиц, входят в структуру ООО «1Ойл Менеджмент». Оно учреждено компанией «1ОЙЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», зарегистрированной на Кипре.

«Генеральный директор „Руфьеганнефтегаз“, „Западно-Новомолодежное“ с сентября 2024 года — Ирек Хуснутдинов. С мая по сентябрь 2024 года руководителем компаний выступал Константин Трухин», — указано в документах, которые имеются в распоряжении URA.RU.

По совместительству Ирек Хуснутдинов является генеральным директором головной компании «1Ойл Менеджмент»: на пост он заступил в июле текущего года. По информации от источника URA.RU, раньше он работал на руководящих должностях в одном из дочерних предприятий нефтяной компании «Нефтиса». За 2024 год в югорских компаниях холдинга — «Руфьеганнефтегаз», «Западно-Новомолодежное» — сменился третий руководитель.

URA.RU направило в компанию «1Ойл Менеджмент» запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Тарховское» из Нижневартовска (ХМАО) оплатила штрафы за загрязнение воздуха при сжигании попутного нефтяного газа. Предприятие принадлежит компании «1ОЙЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», которая зарегистрирована на Кипре.

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В нефтяных компаниях «Руфьеганнефтегаз» и «Западно-Новомолодежное» из ХМАО назначен новый генеральный директор. Предприятия возглавил Ирек Хуснутдинов. Организации, по данным Единого госреестра юридических лиц, входят в структуру ООО «1Ойл Менеджмент». Оно учреждено компанией «1ОЙЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», зарегистрированной на Кипре. «Генеральный директор „Руфьеганнефтегаз“, „Западно-Новомолодежное“ с сентября 2024 года — Ирек Хуснутдинов. С мая по сентябрь 2024 года руководителем компаний выступал Константин Трухин», — указано в документах, которые имеются в распоряжении URA.RU. По совместительству Ирек Хуснутдинов является генеральным директором головной компании «1Ойл Менеджмент»: на пост он заступил в июле текущего года. По информации от источника URA.RU, раньше он работал на руководящих должностях в одном из дочерних предприятий нефтяной компании «Нефтиса». За 2024 год в югорских компаниях холдинга — «Руфьеганнефтегаз», «Западно-Новомолодежное» — сменился третий руководитель. URA.RU направило в компанию «1Ойл Менеджмент» запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Тарховское» из Нижневартовска (ХМАО) оплатила штрафы за загрязнение воздуха при сжигании попутного нефтяного газа. Предприятие принадлежит компании «1ОЙЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», которая зарегистрирована на Кипре.
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