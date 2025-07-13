В Челябинской области ночные температуры опустятся до пяти градусов

В Челябинской области 15 июля ночные температуры в низинах опустятся до пяти градусов. О погоде в ближайшие сутки сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, в низинах до пяти градусов тепла. Днем 24-29 градусов, в горах до 21 градуса выше нуля», — уточнили метеорологи.
В целом в регионе ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём на крайнем севере небольшой дождь. Ветер западной четверти ночью от двух до семи метров в секунду, днём 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду. В Челябинске без осадков, ночью температуры опустятся до 13-15 градусов, днем синоптики обещают 24-26 градусов тепла.
Ранее синоптики отменили две недели дождей, которые ожидались в регионе с 10 по 23 июля. Метеорологи уточнили, что в области установится сухая и относительно теплая погода.
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