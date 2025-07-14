«Общественное»: Шмыгаль возглавит Минобороны Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шмыгаль может возглавить Минобороны Украины
Шмыгаль может возглавить Минобороны Украины Фото:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль займет пост министра обороны страны, сообщают украинские издания. Действующий глава оборонного ведомства Рустем Умеров перейдет на дипломатическую работу — его кандидатуру рассматривают на пост посла Украины в США.

«Шмыгаль возглавит Министерство обороны, а действующий глава ведомства Рустем Умеров станет послом страны в США», — пишет «Общественное». Президент Украины Владимир Зеленский допускал возможность назначения Умерова послом в Вашингтоне.

Действующий посол Украины в США Оксана Маркарова может покинуть свою должность. Этот вопрос, по информации Financial Times, ранее обсуждался на встрече Зеленского с президентом Штатов Дональдом Трампом. Решение о возможной отставке связывают с критикой в адрес Маркаровой со стороны ряда представителей Республиканской партии США, которые выражали обеспокоенность ее тесными контактами с демократами.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-премьером Юлией Свириденко предложил ей занять пост премьер-министра страны. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль займет пост министра обороны страны, сообщают украинские издания. Действующий глава оборонного ведомства Рустем Умеров перейдет на дипломатическую работу — его кандидатуру рассматривают на пост посла Украины в США. «Шмыгаль возглавит Министерство обороны, а действующий глава ведомства Рустем Умеров станет послом страны в США», — пишет «Общественное». Президент Украины Владимир Зеленский допускал возможность назначения Умерова послом в Вашингтоне. Действующий посол Украины в США Оксана Маркарова может покинуть свою должность. Этот вопрос, по информации Financial Times, ранее обсуждался на встрече Зеленского с президентом Штатов Дональдом Трампом. Решение о возможной отставке связывают с критикой в адрес Маркаровой со стороны ряда представителей Республиканской партии США, которые выражали обеспокоенность ее тесными контактами с демократами. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-премьером Юлией Свириденко предложил ей занять пост премьер-министра страны. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...