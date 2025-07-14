«Общественное»: Шмыгаль возглавит Минобороны Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль займет пост министра обороны страны, сообщают украинские издания. Действующий глава оборонного ведомства Рустем Умеров перейдет на дипломатическую работу — его кандидатуру рассматривают на пост посла Украины в США.
«Шмыгаль возглавит Министерство обороны, а действующий глава ведомства Рустем Умеров станет послом страны в США», — пишет «Общественное». Президент Украины Владимир Зеленский допускал возможность назначения Умерова послом в Вашингтоне.
Действующий посол Украины в США Оксана Маркарова может покинуть свою должность. Этот вопрос, по информации Financial Times, ранее обсуждался на встрече Зеленского с президентом Штатов Дональдом Трампом. Решение о возможной отставке связывают с критикой в адрес Маркаровой со стороны ряда представителей Республиканской партии США, которые выражали обеспокоенность ее тесными контактами с демократами.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-премьером Юлией Свириденко предложил ей занять пост премьер-министра страны. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале.
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