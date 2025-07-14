Писатель Дмитрий Быков* объявлен в розыск по уголовной статье

Писатель Дмитрий Быков (признан иноагентом в РФ) объявлен в розыск, ранее было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова», — говорится в сообщении. Его обвиняют в распространении фейков об армии, а также в неисполнении обязанностей иноагента. Писателю грозит срок в виде десяти лет лишения свободы.
Дмитрий Быков был включен в реестр иностранных агентов в 2022 году. А в феврале суд Москвы оштрафовал его за участие в деятельности нежелательной организации.
(* — признан иностранным агентом в РФ)
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