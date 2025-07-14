Писатель Дмитрий Быков* объявлен в розыск по уголовной статье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Быков* обвиняется в распространении фейков об армии и неисполнении обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба СК
Дмитрий Быков* обвиняется в распространении фейков об армии и неисполнении обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба СК Фото:

Писатель Дмитрий Быков (признан иноагентом в РФ) объявлен в розыск, ранее было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова», — говорится в сообщении. Его обвиняют в распространении фейков об армии, а также в неисполнении обязанностей иноагента. Писателю грозит срок в виде десяти лет лишения свободы.

Дмитрий Быков был включен в реестр иностранных агентов в 2022 году. А в феврале суд Москвы оштрафовал его за участие в деятельности нежелательной организации.

(* — признан иностранным агентом в РФ)

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Писатель Дмитрий Быков (признан иноагентом в РФ) объявлен в розыск, ранее было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова», — говорится в сообщении. Его обвиняют в распространении фейков об армии, а также в неисполнении обязанностей иноагента. Писателю грозит срок в виде десяти лет лишения свободы. Дмитрий Быков был включен в реестр иностранных агентов в 2022 году. А в феврале суд Москвы оштрафовал его за участие в деятельности нежелательной организации. (* — признан иностранным агентом в РФ)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...