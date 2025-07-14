Раскрыта причина смерти девушек, погибших в тонущем Lexus в Нижнем Тагиле

Причиной смерти 20-летних Анастасии Шамриной и Вероники Сватовой из Нижнего Тагила, которые находились в тонущем после ДТП Lexus, стала асфиксия. Об этом эксперты сообщили родственникам погибших.
«Причиной смерти стала асфиксия в результате утопления», — передает «КП-Екатеринбург» слова матери Шамриной. Однако, из-за чего умер 19-летний водитель Александр Сторожев, все еще неизвестно.
Трагедия произошла в ночь на 8 июля. По предварительным данным, Сторожев с подругами решили записать на видео экстремальную езду. Молодой человек разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением и вылетел в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU.
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