Раскрыта причина смерти девушек, погибших в тонущем Lexus в Нижнем Тагиле

Две девушки, погибшие в тонущем Lexus в Нижнем Тагиле, скончались от асфиксии
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Обеих девушек похоронили
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новость из сюжета
Lexus слетел с моста в Нижнем Тагиле, трое погибли

Причиной смерти 20-летних Анастасии Шамриной и Вероники Сватовой из Нижнего Тагила, которые находились в тонущем после ДТП Lexus, стала асфиксия. Об этом эксперты сообщили родственникам погибших.

«Причиной смерти стала асфиксия в результате утопления», — передает «КП-Екатеринбург» слова матери Шамриной. Однако, из-за чего умер 19-летний водитель Александр Сторожев, все еще неизвестно.

Трагедия произошла в ночь на 8 июля. По предварительным данным, Сторожев с подругами решили записать на видео экстремальную езду. Молодой человек разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением и вылетел в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU.

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Причиной смерти 20-летних Анастасии Шамриной и Вероники Сватовой из Нижнего Тагила, которые находились в тонущем после ДТП Lexus, стала асфиксия. Об этом эксперты сообщили родственникам погибших. «Причиной смерти стала асфиксия в результате утопления», — передает «КП-Екатеринбург» слова матери Шамриной. Однако, из-за чего умер 19-летний водитель Александр Сторожев, все еще неизвестно. Трагедия произошла в ночь на 8 июля. По предварительным данным, Сторожев с подругами решили записать на видео экстремальную езду. Молодой человек разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением и вылетел в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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