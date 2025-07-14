Глава Минобороны ФРГ выразил готовность убивать российских солдат

Немецкие вооруженные силы готовы защищать страны НАТО в случае нападения России, вплоть до применения силы против российских военных. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
«Писториус настаивал на том, что войска Германии, которые на протяжении многих лет демонстрировали сдержанность в ответ на ужасы Второй мировой войны, будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство — член НАТО», — пишет Financial Times со слов Писториуса. Он подчеркнул, что только демонстрация силы и готовности к отпору позволяет вести переговоры о мире на равных условиях.
Министр отметил, что речь идет не о запугивании, а о сигнале готовности защитить себя и союзников. Он напомнил, что страны НАТО, включая Великобританию, США и Францию, уже на протяжении многих лет обеспечивают безопасность восточного фланга альянса, а Германия должна внести свой вклад, особенно с учетом текущих угроз в регионе стран Балтии и Польши.
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