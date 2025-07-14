Трамп официально объявил о поставках оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп объявил, что достиг договоренностей с ЕС по поставкам оружия Украине. Все расходы лягут на Европу. Об этом сообщил Трамп в эфире телеканала Fox News.
«США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву», — заявил президент Штатов. Помимо этого он сообщил, что координацией всех поставок будет заниматься НАТО и постпред США при Альянсе Уитакер.
Дональд Трамп поделился, что США по-прежнему заинтересованы в урегулировании конфликта и установлении прочного мира на Украине. По его словам, достигнутая с Европой сделка по поставкам «дает шанс» на заключение того самого мира.
Помимо этого Трамп заявил, что поставки будут включать батареи Patriot, а не только обычные ракеты. Эти самые батареи будут переданы от некоторых стран Европы из уже имеющихся запасов, а США пополнят их арсеналы новыми комплексами.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа рассматривала возможность приостановки поставок вооружений Украине из-за перегрузки американского военно-промышленного комплекса и необходимости пересмотра стратегии поддержки. В то же время Трамп заявлял о намерении представить новую стратегию военной помощи Киеву, включая возможность передачи ракет большой дальности.
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