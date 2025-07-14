Трамп раскрыл, кто реально планирует воевать с Россией в Европе

Трамп: Германия готова воевать с Россией
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Трамп заявил о готовности Европы воевать с Россией
Трамп заявил о готовности Европы воевать с Россией Фото:

Германия и другие крупные европейские страны готовы воевать с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я говорил с Германией, говорил с большинством крупных стран. Они хотят — и, знаете ли, готовы пойти очень далеко (в вопросе прямой конфронтации, — прим. URA.RU)», — сообщил Дональд Трамп. Трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News. Он отметил, что в случае отсутствия сделки США не придется вступать в конфликт с РФ, потому что этим будут заняты европейские страны.

Ранее Россия не раз подчеркивала, что рассматривает Европу не как противника, а как торгового партнера. При этом, как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Москва будет учитывать милитаризацию Европы во всех сферах своего планирования.

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Германия и другие крупные европейские страны готовы воевать с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я говорил с Германией, говорил с большинством крупных стран. Они хотят — и, знаете ли, готовы пойти очень далеко (в вопросе прямой конфронтации, — прим. URA.RU)», — сообщил Дональд Трамп. Трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News. Он отметил, что в случае отсутствия сделки США не придется вступать в конфликт с РФ, потому что этим будут заняты европейские страны. Ранее Россия не раз подчеркивала, что рассматривает Европу не как противника, а как торгового партнера. При этом, как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Москва будет учитывать милитаризацию Европы во всех сферах своего планирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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