Трамп раскрыл, кто реально планирует воевать с Россией в Европе

Германия и другие крупные европейские страны готовы воевать с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я говорил с Германией, говорил с большинством крупных стран. Они хотят — и, знаете ли, готовы пойти очень далеко (в вопросе прямой конфронтации, — прим. URA.RU)», — сообщил Дональд Трамп. Трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News. Он отметил, что в случае отсутствия сделки США не придется вступать в конфликт с РФ, потому что этим будут заняты европейские страны.
Ранее Россия не раз подчеркивала, что рассматривает Европу не как противника, а как торгового партнера. При этом, как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Москва будет учитывать милитаризацию Европы во всех сферах своего планирования.
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