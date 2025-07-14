Жалобы россиян на скорость интернета вынудили «Ростелеком» объясниться

Абонентам «Ростелекома» не будут ограничивать скорость доступа к интернету при превышении месячного трафика в 1 ТБ. Об этом сообщила пресс-служба компании, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения пользователей о снижении скорости из-за большого объема скачанных и отправленных данных.
В компании уточнили, что снижение скорости передачи данных возможно только при выявлении аномального трафика, который в десятки и сотни раз превышает средний уровень потребления. «В случае аномального трафика скорость передачи данных может быть снижена для проведения проверки и обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры, чтобы все пользователи домашнего интернета могли получать услуги в полном объеме», — пояснили представители «Ростелекома» в беседе с РБК.
По сообщению провайдера, условия предоставления услуг для физлиц не изменялись. Компания не меняла правила и тарифы на домашний интернет для личного и семейного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. А действующие безлимитные тарифные планы не предусматривают ограничений по объему скачиваемого или отправляемого трафика.
Ранее Счетная палата выяснила, что более 11 тысяч школ России недовольны скоростью интернета, пишет RT. Почему в стране повсеместно заработали «глушилки» и кто должен платить за связь все это время, — узнаете из публикации URA.RU.
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