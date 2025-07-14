Власти поддержат рублем начинающих фермеров из Пермского края

В Пермском крае выбрали победителей конкурса на получение гранта «Агростартап». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Конкурсная комиссия рассмотрела 47 заявок от представителей 25 муниципалитетов, а гранты размером от 1,5 до 3,5 миллиона рублей получат 14 авторов лучших проектов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По его словам, в конкурсе участвовали не только действующие руководители крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, планирующие начать аграрный бизнес.
Для участия претендентам было необходимо подготовить подробный бизнес-план и представить его на защиту перед конкурсной комиссией. Отбор проходил на конкурсной основе: учитывались перспективы развития хозяйства, вклад в создание новых рабочих мест и значимость проекта для сельских территорий. В число победителей вошли:
- Анастасия Руденко, проект «Птичья ферма «Птичий дом», производство и реализация мяса птицы», Пермский округ;
- Дмитрий Шабалин, проект «Козья ферма», Добрянский округ;
- Артур Фадеев, проект «Животноводство», Сивинский округ;
- Алексей Усков, проект «Ферма по разведению КРС», Куединский округ;
- Николай Мерзляков, проект «Хозяйство по выращиванию рыбы в садках», Куединский округ;
- Надежда Сединина, проект «Производство коровьего молока», Нытвенский округ;
- Егор Малов, «Откорм КРС мясного направления», Ильинский округ;
- Ренат Кучукбаев, проект «Выращивание и откорм мясных пород КРС», Бардымский округ;
- Ирина Величко, проект «Выращивание ягод жимолости и посадочного материала», Чернушинский округ;
- Данил Гакашин, проект «Разведение КРС мясных и помесных пород», Октябрьский округ;
- Резида Саляхутдинова, проект «Организация КФХ по производству мяса», Октябрьский округ;
- Алфред Мухтаров, проект «Производство по выращиванию зерновых культур», Октябрьский округ;
- Эльвир Муллаяров, проект «Создание ИП по разведению КРС мясного направления», Октябрьский округ;
- Галина Зибзеева, проект «Выращивание ягодных культур», Пермский округ.
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