14 июля 2025

Власти поддержат рублем начинающих фермеров из Пермского края

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Максимальный размер поддержки составляет 3,5 млн рублей
Максимальный размер поддержки составляет 3,5 млн рублей Фото:

В Пермском крае выбрали победителей конкурса на получение гранта «Агростартап». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Конкурсная комиссия рассмотрела 47 заявок от представителей 25 муниципалитетов, а гранты размером от 1,5 до 3,5 миллиона рублей получат 14 авторов лучших проектов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По его словам, в конкурсе участвовали не только действующие руководители крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, планирующие начать аграрный бизнес.

Для участия претендентам было необходимо подготовить подробный бизнес-план и представить его на защиту перед конкурсной комиссией. Отбор проходил на конкурсной основе: учитывались перспективы развития хозяйства, вклад в создание новых рабочих мест и значимость проекта для сельских территорий. В число победителей вошли:

  • Анастасия Руденко, проект «Птичья ферма «Птичий дом», производство и реализация мяса птицы», Пермский округ;
  • Дмитрий Шабалин, проект «Козья ферма», Добрянский округ;
  • Артур Фадеев, проект «Животноводство», Сивинский округ;
  • Алексей Усков, проект «Ферма по разведению КРС», Куединский округ;
  • Николай Мерзляков, проект «Хозяйство по выращиванию рыбы в садках», Куединский округ;
  • Надежда Сединина, проект «Производство коровьего молока», Нытвенский округ;
  • Егор Малов, «Откорм КРС мясного направления», Ильинский округ;
  • Ренат Кучукбаев, проект «Выращивание и откорм мясных пород КРС», Бардымский округ;
  • Ирина Величко, проект «Выращивание ягод жимолости и посадочного материала», Чернушинский округ;
  • Данил Гакашин, проект «Разведение КРС мясных и помесных пород», Октябрьский округ;
  • Резида Саляхутдинова, проект «Организация КФХ по производству мяса», Октябрьский округ;
  • Алфред Мухтаров, проект «Производство по выращиванию зерновых культур», Октябрьский округ;
  • Эльвир Муллаяров, проект «Создание ИП по разведению КРС мясного направления», Октябрьский округ;
  • Галина Зибзеева, проект «Выращивание ягодных культур», Пермский округ.

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В Пермском крае выбрали победителей конкурса на получение гранта «Агростартап». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Конкурсная комиссия рассмотрела 47 заявок от представителей 25 муниципалитетов, а гранты размером от 1,5 до 3,5 миллиона рублей получат 14 авторов лучших проектов», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По его словам, в конкурсе участвовали не только действующие руководители крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, планирующие начать аграрный бизнес. Для участия претендентам было необходимо подготовить подробный бизнес-план и представить его на защиту перед конкурсной комиссией. Отбор проходил на конкурсной основе: учитывались перспективы развития хозяйства, вклад в создание новых рабочих мест и значимость проекта для сельских территорий. В число победителей вошли:
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© Служба новостей «URA.RU»
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