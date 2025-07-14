Появились подробности о якобы побеге бойцов ВС РФ из украинского плена

Сообщения украинских СМИ о якобы побеге российских военнослужащих из украинского плена, появившиеся в последние дни, с высокой вероятностью представляют собой операцию украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Об этом 14 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Вынуждены констатировать, что это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания. Стоит дождаться окончания истории», — заявил собеседник агентства.
Вечером 14 июля telegram-канал, связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ сообщил, что украинские СМИ распространили новость о якобы успешном побеге из плена пятерых военнослужащих российской армии. По словам авторов канала, которые передала «Российская газета», это может быть вражеская информационно-психологическая акция. Источники призвали дождаться окончания истории и надеяться на благоприятный исход.
Ранее российские силовые структуры сообщали о случаях, когда украинские военные пытались самостоятельно сдаться в плен, однако такие попытки часто пресекаются командованием ВСУ с применением дронов. Для связи с российской стороной используется специальный telegram-бот, а родственники украинских бойцов регулярно обращаются с вопросами о сдаче в плен. В мае было зафиксировано более 3,5 тысячи таких обращений, однако организовать переход удалось лишь в 24 случаях.
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