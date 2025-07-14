В НАТО застыли в ожидании того, как Путин ответит на ультиматум Трампа

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ожидает реакции президента России Владимира Путина на недавние заявления американского президента Дональда Трампа о военной поддержке Украины и возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Очевидно, что Путин отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — заявил Уитакер. По его словам, шаги Вашингтона могут вызвать дополнительные меры со стороны Москвы.
Уитакер также отметил, что решение президента Трампа о поставках вооружения Киеву за счет европейских стран является, по его мнению, «отличным следующим шагом» для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что такая инициатива может изменить баланс сил в регионе и повлиять на дальнейшее развитие ситуации.
Ранее президент Дональд Трамп угрожал ввести новые торговые пошлины против России, если не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие 50 дней. Также президент США добавил, что готов отправить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. В Пентагоне позднее не смогли разъяснить слова Трампа. Подробнее о том, получится ли у главы Белого дома запугать Россию, — в эксклюзивном материале URA.RU.
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