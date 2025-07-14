14 июля 2025

Коттедж с частным парком и огромным бассейном продают в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам владельца, на участке царит атмосфера Прованса
По словам владельца, на участке царит атмосфера Прованса Фото:

В Екатеринбурге за 150 миллионов рублей продают огромный коттедж площадью 600 квадратных метров. Соответсующее объявление появилось на сайте "Авито".

Участок расположен в клубнoм пoсeлке "Сoсновый Бoр". "11 соток частного парка, 370 квадратных метров главного дома, 230 "квадратов" спа-комплекса, в котором есть все: баня, бассейн с профессиональным противотоком, гостевая спальня и тишина, которую не нарушает даже мысль. Гараж на две машины", — говорится в объявлении. 

Владелец утверждает, что вода подается из собственной скважины. Сам дом выполнен из кирпича, оснащен немецкой техникой и системой "Умный дом". На участке также есть собственная терраса. 

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В Екатеринбурге за 150 миллионов рублей продают огромный коттедж площадью 600 квадратных метров. Соответсующее объявление появилось на сайте "Авито". Участок расположен в клубнoм пoсeлке "Сoсновый Бoр". "11 соток частного парка, 370 квадратных метров главного дома, 230 "квадратов" спа-комплекса, в котором есть все: баня, бассейн с профессиональным противотоком, гостевая спальня и тишина, которую не нарушает даже мысль. Гараж на две машины", — говорится в объявлении.  Владелец утверждает, что вода подается из собственной скважины. Сам дом выполнен из кирпича, оснащен немецкой техникой и системой "Умный дом". На участке также есть собственная терраса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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