В Екатеринбурге за 150 миллионов рублей продают огромный коттедж площадью 600 квадратных метров. Соответсующее объявление появилось на сайте "Авито".
Участок расположен в клубнoм пoсeлке "Сoсновый Бoр". "11 соток частного парка, 370 квадратных метров главного дома, 230 "квадратов" спа-комплекса, в котором есть все: баня, бассейн с профессиональным противотоком, гостевая спальня и тишина, которую не нарушает даже мысль. Гараж на две машины", — говорится в объявлении.
Владелец утверждает, что вода подается из собственной скважины. Сам дом выполнен из кирпича, оснащен немецкой техникой и системой "Умный дом". На участке также есть собственная терраса.
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