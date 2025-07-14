14 июля 2025

Слишком громко разговаривал: парню сломали ребра в Кондратово

Полиция ищет нападавших на группу подростков в деревне под Пермью
© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители разыскивают подозреваемых, которые скрылись после инцидента
Правоохранители разыскивают подозреваемых, которые скрылись после инцидента Фото:

Полиция разыскивает подростков, избивших троих молодых людей на улице в деревне Кондратово Пермского края. В результате драки один из пострадавших получил переломы ребер у основания позвоночника и был госпитализирован. Инцидент произошел около семи утра 12 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Юношам досталось, когда они вышли из такси и, по данным очевидцев, громко разговаривали.

«По факту потасовки проводится проверка, несколько человек получили травмы. Сейчас полицейские устанавливают всех участников и причины конфликта», — пояснили собеседники информационного агентства.

По сведениям telegram-канала «ЧП Пермь», один из пострадавших потерял сознание во время драки. Очевидцы утверждают, что разнять молодежь удалось только после вмешательства взрослых, которые вышли на улицу и разогнали нападавших. Правоохранители призывают свидетелей и всех, кто располагает информацией об инциденте, обратиться в отдел полиции.

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Полиция разыскивает подростков, избивших троих молодых людей на улице в деревне Кондратово Пермского края. В результате драки один из пострадавших получил переломы ребер у основания позвоночника и был госпитализирован. Инцидент произошел около семи утра 12 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Юношам досталось, когда они вышли из такси и, по данным очевидцев, громко разговаривали. «По факту потасовки проводится проверка, несколько человек получили травмы. Сейчас полицейские устанавливают всех участников и причины конфликта», — пояснили собеседники информационного агентства. По сведениям telegram-канала «ЧП Пермь», один из пострадавших потерял сознание во время драки. Очевидцы утверждают, что разнять молодежь удалось только после вмешательства взрослых, которые вышли на улицу и разогнали нападавших. Правоохранители призывают свидетелей и всех, кто располагает информацией об инциденте, обратиться в отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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