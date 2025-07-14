Россиянам предрекли скорое обрушение цен на популярные продукты

В августе 2025 года в России ожидается заметное снижение цен на плодоовощную продукцию. Это связано с поступлением на прилавки свежего отечественного урожая и усилением конкуренции среди поставщиков. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Полагаю, что в августе 2025 года мы увидим снижение цен на картофель — в 1,5–2 раза, лук, морковь и капусту — на 30–40%, свеклу — на 15–20%. Также заметно подешевеют томаты, огурцы, зелень, яблоки, груши, сливы, а арбузы и дыни могут упасть в цене вдвое благодаря поступлению продукции от разных производителей. Это сезонный фактор, который особенно заметен в последние недели лета», — рассказал Балынин агентству «Прайм».
Кроме того, по словам Балынина, розничные сети могут предложить дополнительные скидки на фоне конкурентной борьбы. Особенно выгодные предложения могут получить владельцы дисконтных карт магазинов. Это ускорит продажу продукции и снизит финансовые риски для продавцов.
Ранее эксперты уже прогнозировали снижение цен на плодоовощную продукцию в августе 2025 года на 10–20%, отмечая, что подешевеют такие товары, как морковь, капуста, свекла, картофель, томаты и яблоки. Также сообщалось, что на фоне удешевления овощей и фруктов ожидается незначительное снижение цен на молоко, тогда как мясо и непродовольственные товары первой необходимости могут подорожать.
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