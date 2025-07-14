14 июля 2025

Пермячка завоевала три медали на чемпионате по самолетному спорту в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилот из Перми является чемпионкой России
Пилот из Перми является чемпионкой России Фото:

Пермская авиагонщица Ксения Гринберг завоевала три медали на XIX чемпионате Московской области по высшему пилотажу на поршневых самолетах. Первенство проходило с 10 по 12 июля на аэродроме Дракино, указано на сайте соревнования.

«Пермячка заняла три третьих места в многоборье, а также в известной и неизвестной программах промежуточного класса», — свидетельствует итоговый отчет чемпионата. По данным организаторов, в соревновании принимали участие сильнейшие пилоты страны.

По данным из открытых источников, Гринберг совершила свой первый самостоятельный вылет в 2013 году. Она начала карьеру пилота в Пермском авиаклубе, в 2017-м — впервые приняла участие в соревнованиях по высшему пилотажу. Осенью прошлого года летчица одержала победу в чемпионате России по авиационным гонкам, став лучшей в личном зачете. На прошедшем чемпионате в Подмосковье спортсменка выступала на самолете Су-29.

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Пермская авиагонщица Ксения Гринберг завоевала три медали на XIX чемпионате Московской области по высшему пилотажу на поршневых самолетах. Первенство проходило с 10 по 12 июля на аэродроме Дракино, указано на сайте соревнования. «Пермячка заняла три третьих места в многоборье, а также в известной и неизвестной программах промежуточного класса», — свидетельствует итоговый отчет чемпионата. По данным организаторов, в соревновании принимали участие сильнейшие пилоты страны. По данным из открытых источников, Гринберг совершила свой первый самостоятельный вылет в 2013 году. Она начала карьеру пилота в Пермском авиаклубе, в 2017-м — впервые приняла участие в соревнованиях по высшему пилотажу. Осенью прошлого года летчица одержала победу в чемпионате России по авиационным гонкам, став лучшей в личном зачете. На прошедшем чемпионате в Подмосковье спортсменка выступала на самолете Су-29.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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