Воронежскую область атаковали украинские дроны

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Об атаке дронов ВСУ сообщил губернатор Александр Гусев
Об атаке дронов ВСУ сообщил губернатор Александр Гусев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воронежские силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько украинских дронов, обнаруженных над территорией области. Об этом в своем telegram-канале проинформировал губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор. По информации Гусева, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. 

Режим угрозы БПЛА был введен ночью 15 июля. Опасность атак сохраняется. 

Также ночью о взрывах сообщили жители Липецкой области. Официальных сообщений об атаках дронов ВСУ в регионе пока не сообщалось. 

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Воронежские силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько украинских дронов, обнаруженных над территорией области. Об этом в своем telegram-канале проинформировал губернатор Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор. По информации Гусева, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.  Режим угрозы БПЛА был введен ночью 15 июля. Опасность атак сохраняется.  Также ночью о взрывах сообщили жители Липецкой области. Официальных сообщений об атаках дронов ВСУ в регионе пока не сообщалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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