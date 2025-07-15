Жители Воронежа были ранены после атаки дронов ВСУ

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Ранения получили несколько человек, одна женщина госпитализирована
Ранения получили несколько человек, одна женщина госпитализирована Фото:

В результате атаки БПЛА Украины в Воронеже местные жители получили ранения, также повреждены несколько квартир. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По данным Минобороны, над  регионом сбито 12 дронов. "В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области", — написал Гусев в Telegram. 

Также в нескольких домах Воронежа повреждены окна, фасады и балконы. Есть разрушения в частных домах, повреждения магазинов и автомобилей. Гусев уточнил, что в регионе действует режим повышенной опастности. 

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В результате атаки БПЛА Украины в Воронеже местные жители получили ранения, также повреждены несколько квартир. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По данным Минобороны, над  регионом сбито 12 дронов. "В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области", — написал Гусев в Telegram.  Также в нескольких домах Воронежа повреждены окна, фасады и балконы. Есть разрушения в частных домах, повреждения магазинов и автомобилей. Гусев уточнил, что в регионе действует режим повышенной опастности. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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