Жители Воронежа были ранены после атаки дронов ВСУ

В результате атаки БПЛА Украины в Воронеже местные жители получили ранения, также повреждены несколько квартир. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По данным Минобороны, над регионом сбито 12 дронов. "В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области", — написал Гусев в Telegram.
Также в нескольких домах Воронежа повреждены окна, фасады и балконы. Есть разрушения в частных домах, повреждения магазинов и автомобилей. Гусев уточнил, что в регионе действует режим повышенной опастности.
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