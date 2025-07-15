Российская ПВО уничтожила 55 украинских дронов за ночь

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Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью
Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение минувшей ночи российские средства ПВО сбили 55 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Белгородской областью сбили 32 дрона, над Воронежской — 12, над акваторией Черного моря и Липецкой областью — три, над Ростовской и Курской областями — один. 

Сегодня, в Ельце Липецкой области, предварительно, работала система ПВО. Местные жители сообщали, что в разных районах города от взрывов дрожали окна и были слышны громкие звуки, передает RT.

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В течение минувшей ночи российские средства ПВО сбили 55 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. «В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Белгородской областью сбили 32 дрона, над Воронежской — 12, над акваторией Черного моря и Липецкой областью — три, над Ростовской и Курской областями — один.  Сегодня, в Ельце Липецкой области, предварительно, работала система ПВО. Местные жители сообщали, что в разных районах города от взрывов дрожали окна и были слышны громкие звуки, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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