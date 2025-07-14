14 июля 2025

На банкете в Екатеринбурге отравились 80 выпускников

Выпускники УРГЮу в Екатеринбурге массово подхватили на банкете сальмонеллез
© Служба новостей «URA.RU»
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Отравившиеся - выпускники юридического университета
Отравившиеся - выпускники юридического университета Фото:

В Екатеринбурге выпускники Уральского государственного юридического университета (УРГЮу) массово подхватили сальмонеллез, отмечая выпускной в банкетном зале «Версаль». Об этом сообщил читатель URA.RU. По ее словам, речь идет о 80 отравившихся. 

«Более 80 человек поступили в инфекционную больницу Екатеринбурга после посещения банкетного зала „Версаль“. Все они — выпускники института прокуратуры УРГЮу, отмечали окончание учебы в данном заведении. На следующий день у выпускников повысилась температура до 39 и выше, появились рвота и диарея», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, ребята стали один за другим обращаться в городские больницы. Анализы показали, что выпускники подхватили сальмонеллез.

В кафе информацию кратко подтвердили и заявили, что ведется проверка. Комментарии от свердловских минздрава, Роспотребнадзора и юридического университета ожидаются.

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В Екатеринбурге выпускники Уральского государственного юридического университета (УРГЮу) массово подхватили сальмонеллез, отмечая выпускной в банкетном зале «Версаль». Об этом сообщил читатель URA.RU. По ее словам, речь идет о 80 отравившихся.  «Более 80 человек поступили в инфекционную больницу Екатеринбурга после посещения банкетного зала „Версаль“. Все они — выпускники института прокуратуры УРГЮу, отмечали окончание учебы в данном заведении. На следующий день у выпускников повысилась температура до 39 и выше, появились рвота и диарея», — сказала собеседница агентства. По ее словам, ребята стали один за другим обращаться в городские больницы. Анализы показали, что выпускники подхватили сальмонеллез. В кафе информацию кратко подтвердили и заявили, что ведется проверка. Комментарии от свердловских минздрава, Роспотребнадзора и юридического университета ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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