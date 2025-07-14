На банкете в Екатеринбурге отравились 80 выпускников

В Екатеринбурге выпускники Уральского государственного юридического университета (УРГЮу) массово подхватили сальмонеллез, отмечая выпускной в банкетном зале «Версаль». Об этом сообщил читатель URA.RU. По ее словам, речь идет о 80 отравившихся.
«Более 80 человек поступили в инфекционную больницу Екатеринбурга после посещения банкетного зала „Версаль“. Все они — выпускники института прокуратуры УРГЮу, отмечали окончание учебы в данном заведении. На следующий день у выпускников повысилась температура до 39 и выше, появились рвота и диарея», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, ребята стали один за другим обращаться в городские больницы. Анализы показали, что выпускники подхватили сальмонеллез.
В кафе информацию кратко подтвердили и заявили, что ведется проверка. Комментарии от свердловских минздрава, Роспотребнадзора и юридического университета ожидаются.
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