Последствия падения дронов в Воронеже попали на видео

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На месте падения дрона работают правоохранители
На месте падения дрона работают правоохранители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились жуткие кадры последствий падения украинских беспилотников, сбитых в Воронеже. Соответсвующие видео публикуют местные telegram-каналы.

На кадрах из канала «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» видно, что на месте падения дрона работают правоохранительные органы. Можно заметить сгоревшие автомобили, разрушенные торговые павильоны и поврежденные дома. По данным telegram-канала Baza, разрушения отмечены на нескольких центральных улицах, включая Плехановскую и Политехнический переулок. 

В результате атаки украинских беспилотников в Воронеже пострадали местные жители, несколько квартир получили повреждения, сообщил губернатор Александр Гусев. Всем оказана медицинская помощь.

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Появились жуткие кадры последствий падения украинских беспилотников, сбитых в Воронеже. Соответсвующие видео публикуют местные telegram-каналы. На кадрах из канала «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» видно, что на месте падения дрона работают правоохранительные органы. Можно заметить сгоревшие автомобили, разрушенные торговые павильоны и поврежденные дома. По данным telegram-канала Baza, разрушения отмечены на нескольких центральных улицах, включая Плехановскую и Политехнический переулок.  В результате атаки украинских беспилотников в Воронеже пострадали местные жители, несколько квартир получили повреждения, сообщил губернатор Александр Гусев. Всем оказана медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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