Мать азербайджанцев, избивших сироту в Нижнем Тагиле, отдали под суд

В Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила ушло уголовного дело Ферганы Аббасовой — матери братьев-азербайджанцев, — которые избили девочку у школы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов области.
Инцидент произошел 29 декабря 2023 года у школы №56. Как считают силовики, пятиклассники избили свою сверстницу-сироту и ее друга. 11-летнюю девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. История вызвала широкий общественный резонанс. СКР возбудил уголовное дело.
Позже выяснилось, что Аббасова не только наблюдала за дракой, но и участвовала в ней. «Ей предъявлено обвинение в хулиганстве. 14 июля состоялось предварительное слушание. Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседание», — сообщили в инстанции. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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