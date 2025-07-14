14 июля 2025

Мать азербайджанцев, избивших сироту в Нижнем Тагиле, отдали под суд

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Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом формате Фото:
новость из сюжета
Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

В Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила ушло уголовного дело Ферганы Аббасовой — матери братьев-азербайджанцев, — которые избили девочку у школы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Инцидент произошел 29 декабря 2023 года у школы №56. Как считают силовики, пятиклассники избили свою сверстницу-сироту и ее друга. 11-летнюю девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. История вызвала широкий общественный резонанс. СКР возбудил уголовное дело.

Позже выяснилось, что Аббасова не только наблюдала за дракой, но и участвовала в ней. «Ей предъявлено обвинение в хулиганстве. 14 июля состоялось предварительное слушание. Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседание», — сообщили в инстанции. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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В Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила ушло уголовного дело Ферганы Аббасовой — матери братьев-азербайджанцев, — которые избили девочку у школы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов области. Инцидент произошел 29 декабря 2023 года у школы №56. Как считают силовики, пятиклассники избили свою сверстницу-сироту и ее друга. 11-летнюю девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. История вызвала широкий общественный резонанс. СКР возбудил уголовное дело. Позже выяснилось, что Аббасова не только наблюдала за дракой, но и участвовала в ней. «Ей предъявлено обвинение в хулиганстве. 14 июля состоялось предварительное слушание. Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседание», — сообщили в инстанции. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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