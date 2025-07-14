В Пермском крае во время сплава погибла женщина

Инцидент произошел на реке Чусовой
В Пермском крае женщина погибла при столкновении двух маломерных судов. Инцидент произошел 12 июля на реке Чусовая, сообщили в telegram-канале центрального МСУТ СК России.
«По версии следствия, вечером 12 июля 2025 года на реке между Чусовым и Усть-Койвой погибла женщина. Причиной стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — сказано в сообщении.
Уточняется, что следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Допрашивают очевидцев, назначают судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
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