14 июля 2025

В Пермском крае во время сплава погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел на реке Чусовой
Инцидент произошел на реке Чусовой Фото:

В Пермском крае женщина погибла при столкновении двух маломерных судов. Инцидент произошел 12 июля на реке Чусовая, сообщили в telegram-канале центрального МСУТ СК России.

«По версии следствия, вечером 12 июля 2025 года на реке между Чусовым и Усть-Койвой погибла женщина. Причиной стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — сказано в сообщении.

Уточняется, что следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Допрашивают очевидцев, назначают судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело.

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В Пермском крае женщина погибла при столкновении двух маломерных судов. Инцидент произошел 12 июля на реке Чусовая, сообщили в telegram-канале центрального МСУТ СК России. «По версии следствия, вечером 12 июля 2025 года на реке между Чусовым и Усть-Койвой погибла женщина. Причиной стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — сказано в сообщении. Уточняется, что следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Допрашивают очевидцев, назначают судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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