Пермяки попрощались со старым зоопарком. Фотогалерея

Пермяки попрощались со старым зоопарком
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Зоопарк на улице Монастырской официально ушел в историю
Зоопарк на улице Монастырской официально ушел в историю Фото:

В Пермском зоопарке 13 июля был последний день работы на старом месте. На входе в образовалась огромная толпа, желающих попрощаться с зоопарком собралось очень много. Люди приходили с детьми, фотографировались и писали теплые слова в «Книге пожеланий». Зоопарк, открывшийся на улице Монастырской еще до войны, официально закрыт. Теперь животных начнут постепенно перевозить на новую территорию в микрорайоне Нагорном. Как пермяки попрощались с любимым местом из детства — в фотогалерее URA.RU.

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В Пермском зоопарке 13 июля был последний день работы на старом месте. На входе в образовалась огромная толпа, желающих попрощаться с зоопарком собралось очень много. Люди приходили с детьми, фотографировались и писали теплые слова в «Книге пожеланий». Зоопарк, открывшийся на улице Монастырской еще до войны, официально закрыт. Теперь животных начнут постепенно перевозить на новую территорию в микрорайоне Нагорном. Как пермяки попрощались с любимым местом из детства — в фотогалерее URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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