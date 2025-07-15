Пермяки попрощались со старым зоопарком

Зоопарк на улице Монастырской официально ушел в историю
В Пермском зоопарке 13 июля был последний день работы на старом месте. На входе в образовалась огромная толпа, желающих попрощаться с зоопарком собралось очень много. Люди приходили с детьми, фотографировались и писали теплые слова в «Книге пожеланий». Зоопарк, открывшийся на улице Монастырской еще до войны, официально закрыт. Теперь животных начнут постепенно перевозить на новую территорию в микрорайоне Нагорном. Как пермяки попрощались с любимым местом из детства — в фотогалерее URA.RU.
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