Челябинскую область накроют дожди и туманы

Жителей Челябинска и области предупредили о дождях и туманах. О погоде на 16 июля рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью и утром местами в горах возможны туманы», — уточнили метеорологи.
Ночные температуры будут довольно прохладными, всего 10-15 градусов тепла, в горах и низинах возможно похолодание до шести градусов. Днём на севере 19-24 градуса, на юге до 29 градусов.
В Челябинске также ожидаются небольшие дожди. Ночью температура около 13-15 градусов, днем 22-24 градуса тепла. В целом жителям Челябинска пообещали теплую и комфортную погоду во второй половине июля.
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