14 июля 2025

Челябинскую область накроют дожди и туманы

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе ожидаются дожди и туманы
В регионе ожидаются дожди и туманы Фото:

Жителей Челябинска и области предупредили о дождях и туманах. О погоде на 16 июля рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью и утром местами в горах возможны туманы», — уточнили метеорологи.

Ночные температуры будут довольно прохладными, всего 10-15 градусов тепла, в горах и низинах возможно похолодание до шести градусов. Днём на севере 19-24 градуса, на юге до 29 градусов.

В Челябинске также ожидаются небольшие дожди. Ночью температура около 13-15 градусов, днем 22-24 градуса тепла. В целом жителям Челябинска пообещали теплую и комфортную погоду во второй половине июля.

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Жителей Челябинска и области предупредили о дождях и туманах. О погоде на 16 июля рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью и утром местами в горах возможны туманы», — уточнили метеорологи. Ночные температуры будут довольно прохладными, всего 10-15 градусов тепла, в горах и низинах возможно похолодание до шести градусов. Днём на севере 19-24 градуса, на юге до 29 градусов. В Челябинске также ожидаются небольшие дожди. Ночью температура около 13-15 градусов, днем 22-24 градуса тепла. В целом жителям Челябинска пообещали теплую и комфортную погоду во второй половине июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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