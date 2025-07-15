Санврачи нашли зараженного сотрудника в кафе, где отравились свердловские студенты-юристы

Один из работников пищеблока кафе «Версаль» в Екатеринбурге, где массово отравились выпускники УрГЮУ, был заражен бактерией сальмонеллы. Об этом сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, который начал проверку после инцидента.
«Обследован персонал пищеблока. Бактерия Salmonella spp. обнаружена у одного сотрудника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
11 июля студенты института прокуратуры Уральского государственного юридического университета праздновали выпускной в кафе «Версаль». После банкета многие резко почувствовали себя плохо. Изначально в больницу с отравлением попали 12 человек. По неподтвержденной информации, отравиться могли 80 человек. Следователи СКР завели уголовное дело. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!