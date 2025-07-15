Санврачи нашли зараженного сотрудника в кафе, где отравились свердловские студенты-юристы

Один из сотрудников кафе «Версаль», где отравились выпускники УрГЮУ, был заражен
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Массовое отравление выпускников-юристов в Екатеринбурге

Один из работников пищеблока кафе «Версаль» в Екатеринбурге, где массово отравились выпускники УрГЮУ, был заражен бактерией сальмонеллы. Об этом сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, который начал проверку после инцидента.

«Обследован персонал пищеблока. Бактерия Salmonella spp. обнаружена у одного сотрудника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

11 июля студенты института прокуратуры Уральского государственного юридического университета праздновали выпускной в кафе «Версаль». После банкета многие резко почувствовали себя плохо. Изначально в больницу с отравлением попали 12 человек. По неподтвержденной информации, отравиться могли 80 человек. Следователи СКР завели уголовное дело. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Один из работников пищеблока кафе «Версаль» в Екатеринбурге, где массово отравились выпускники УрГЮУ, был заражен бактерией сальмонеллы. Об этом сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, который начал проверку после инцидента. «Обследован персонал пищеблока. Бактерия Salmonella spp. обнаружена у одного сотрудника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. 11 июля студенты института прокуратуры Уральского государственного юридического университета праздновали выпускной в кафе «Версаль». После банкета многие резко почувствовали себя плохо. Изначально в больницу с отравлением попали 12 человек. По неподтвержденной информации, отравиться могли 80 человек. Следователи СКР завели уголовное дело. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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