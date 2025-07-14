В ХМАО вынесли приговор банде, которая занималась рэкетом и похищала людей

В Мегионе городской суд огласил приговор по уголовному делу ОПГ, обвиняемой в совершении более 30 преступлений. В их числе похищение человека, вымогательство, разбой, мошенничество, грабеж и кража, хранение наркотиков.
«Троим подсудимым было предъявлено обвинение в совершении таких преступлений как похищение человека, вымогательство, разбой, мошенничество, грабеж и кража, хранение наркотических средств. В общей сложности обвиняемые совершили в Мегионе более 30 преступлений», — следует из сообщения суда ХМАО.
Обвиняемые частично признали вину, но отвергли свою причастность к основным эпизодам, включая похищения людей. Однако суд счел доказанными факты совершения преступлений, признал подсудимых виновными и назначил подсудимым наказания.
Обвиняемые получили сроки в виде лишения свободы от 8 лет до 11 лет 10 месяцев в исправительных колониях строгого и особого режимов. Приговор суда в законную силу не вступил, сторона защиты заявила о намерении его обжаловать.
Ранее URA.RU сообщало, что трое жителей ХМАО и житель Москвы предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих лекарственных препаратов. Криминальный товар отправлялся через почтовые службы, а его сообщники из Югры получали посылки и развозили препараты потребителям.
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