Главы МИД РФ и Индии обсудили Украину и Ближний Восток на полях ШОС

МИД РФ: Лавров и Джайшанкар на полях ШОС обсудили украинский конфликт
© Служба новостей «URA.RU»
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Главы МИД РФ и Индии обсудили ситуацию с конфликтом на Украине и на Ближнем Востоке
Главы МИД РФ и Индии обсудили ситуацию с конфликтом на Украине и на Ближнем Востоке Фото:

Главы российского и индийского МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в МИД России по итогам встречи в городе Тяньцзинь на полях СМИ ШОС.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили важные темы двустороннего и международного развития дня, а также график предстоящих контактов. Подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию многопланового российско-индийского особо привилегированного фактора партнерства на всех уровнях», — говорится в сообщении МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что стороны особое внимание уделили украинскому и ближневосточному конфликтам.

Ранее Лавров провел серию переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых обсуждались возможные пути урегулирования украинского конфликта и ситуация на Ближнем Востоке. Тогда стороны выразили заинтересованность в мирном разрешении кризисов и восстановлении двусторонних связей.

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Главы российского и индийского МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в МИД России по итогам встречи в городе Тяньцзинь на полях СМИ ШОС. «Главы внешнеполитических ведомств обсудили важные темы двустороннего и международного развития дня, а также график предстоящих контактов. Подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию многопланового российско-индийского особо привилегированного фактора партнерства на всех уровнях», — говорится в сообщении МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что стороны особое внимание уделили украинскому и ближневосточному конфликтам. Ранее Лавров провел серию переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых обсуждались возможные пути урегулирования украинского конфликта и ситуация на Ближнем Востоке. Тогда стороны выразили заинтересованность в мирном разрешении кризисов и восстановлении двусторонних связей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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