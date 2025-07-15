Главы МИД РФ и Индии обсудили Украину и Ближний Восток на полях ШОС

Главы российского и индийского МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в МИД России по итогам встречи в городе Тяньцзинь на полях СМИ ШОС.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили важные темы двустороннего и международного развития дня, а также график предстоящих контактов. Подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию многопланового российско-индийского особо привилегированного фактора партнерства на всех уровнях», — говорится в сообщении МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что стороны особое внимание уделили украинскому и ближневосточному конфликтам.
Ранее Лавров провел серию переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых обсуждались возможные пути урегулирования украинского конфликта и ситуация на Ближнем Востоке. Тогда стороны выразили заинтересованность в мирном разрешении кризисов и восстановлении двусторонних связей.
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