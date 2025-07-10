Рубио рассказал журналистам, как на самом деле прошла встреча с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым был откровенным и важным. Об этом американский чиновник рассказал в ходе общения с журналистами.
«Разговор с Лавровым был откровенным и важным. Мы также обсудили некоторые идеи касательно того, как может выглядеть „дорожная карта“ по окончании украинского конфликта», — сказал Рубио по итогам встречи с Лавровым, которая прошла в Куала-Лумпуре (Малайзия). Его слова приводит РИА Новости.
Он также подчеркнул, что США будут контактировать с Россией при любой возможности. Разговор госсекретаря США с главой российского МИД длился около 50 минут.
Рубио и Лавров впервые встретились в Саудовской Аравии в феврале этого года в рамках усилий главы Белого дома Дональда Трампа по восстановлению отношений и содействию переговорам о прекращении украинского конфликта. В мае и июне они также общались по телефону.
Со своей стороны МИД РФ раскрыл, что помимо ситуации на Украине Лавров и Рубио обменялись мнениями относительно ситуаций вокруг Ирана и Сирии. Также по итогам встречи подтвердили взаимную заинтересованность в мирном разрешении конфликтов, восстановлении экономических и гуманитарных связей, а также в свободных контактах между гражданами двух стран.
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