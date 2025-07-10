Рубио рассказал журналистам, как на самом деле прошла встреча с Лавровым

Рубио подчеркнул, что разговор с Лавровым был откровенным и важным
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Рубио назвал разговор с Лавровым откровенным и важным
Рубио назвал разговор с Лавровым откровенным и важным Фото:

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым был откровенным и важным. Об этом американский чиновник рассказал в ходе общения с журналистами.

«Разговор с Лавровым был откровенным и важным. Мы также обсудили некоторые идеи касательно того, как может выглядеть „дорожная карта“ по окончании украинского конфликта», — сказал Рубио по итогам встречи с Лавровым, которая прошла в Куала-Лумпуре (Малайзия). Его слова приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что США будут контактировать с Россией при любой возможности. Разговор госсекретаря США с главой российского МИД длился около 50 минут.

Рубио и Лавров впервые встретились в Саудовской Аравии в феврале этого года в рамках усилий главы Белого дома Дональда Трампа по восстановлению отношений и содействию переговорам о прекращении украинского конфликта. В мае и июне они также общались по телефону.

Со своей стороны МИД РФ раскрыл, что помимо ситуации на Украине Лавров и Рубио обменялись мнениями относительно ситуаций вокруг Ирана и Сирии. Также по итогам встречи подтвердили взаимную заинтересованность в мирном разрешении конфликтов, восстановлении экономических и гуманитарных связей, а также в свободных контактах между гражданами двух стран.

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Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым был откровенным и важным. Об этом американский чиновник рассказал в ходе общения с журналистами. «Разговор с Лавровым был откровенным и важным. Мы также обсудили некоторые идеи касательно того, как может выглядеть „дорожная карта“ по окончании украинского конфликта», — сказал Рубио по итогам встречи с Лавровым, которая прошла в Куала-Лумпуре (Малайзия). Его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что США будут контактировать с Россией при любой возможности. Разговор госсекретаря США с главой российского МИД длился около 50 минут. Рубио и Лавров впервые встретились в Саудовской Аравии в феврале этого года в рамках усилий главы Белого дома Дональда Трампа по восстановлению отношений и содействию переговорам о прекращении украинского конфликта. В мае и июне они также общались по телефону. Со своей стороны МИД РФ раскрыл, что помимо ситуации на Украине Лавров и Рубио обменялись мнениями относительно ситуаций вокруг Ирана и Сирии. Также по итогам встречи подтвердили взаимную заинтересованность в мирном разрешении конфликтов, восстановлении экономических и гуманитарных связей, а также в свободных контактах между гражданами двух стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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