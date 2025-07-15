В МЧС назвали подробности гибели женщины на реке в Пермском крае

Лодка и судно столкнулись на Чусовой
На реке Чусовая (Пермский край) 12 июля столкнулось небольшое судно и лодка. В результате происшествия погибли две женщины и мужчина.
«12 июля на реке Чусовая водитель маломерного судна наехал на резиновую лодку. Погибли три человека», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что на реке между Чусовым и Усть-Койвой погибла только одна женщина. Причиной смерти следователи назвали нарушение правил безопасности.
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