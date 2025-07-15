В МЧС назвали подробности гибели женщины на реке в Пермском крае

МЧС: в Пермском крае на реке Чусовая погибли три человека
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Лодка и судно столкнулись на Чусовой
Лодка и судно столкнулись на Чусовой Фото:

На реке Чусовая (Пермский край) 12 июля столкнулось небольшое судно и лодка. В результате происшествия погибли две женщины и мужчина.

«12 июля на реке Чусовая водитель маломерного судна наехал на резиновую лодку. Погибли три человека», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на реке между Чусовым и Усть-Койвой погибла только одна женщина. Причиной смерти следователи назвали нарушение правил безопасности.

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На реке Чусовая (Пермский край) 12 июля столкнулось небольшое судно и лодка. В результате происшествия погибли две женщины и мужчина. «12 июля на реке Чусовая водитель маломерного судна наехал на резиновую лодку. Погибли три человека», — сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что на реке между Чусовым и Усть-Койвой погибла только одна женщина. Причиной смерти следователи назвали нарушение правил безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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