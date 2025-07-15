Ливневые водопады с крыш зданий и транспортный коллапс: что происходит на улицах Москвы. Фоторепортаж

В Москве из-за тропического ливня закрыли вестибюль станции «Рижская»
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Москвичи снова переживают погодный апокалипсис
Москвичи снова переживают погодный апокалипсис Фото:

В Москве идет тропический ливень. В результате под воду почти полностью ушли не только дорожные знаки, но и автомобили и парковки. На видеозаписях москвичей в соцсетях видно, как мощные потоки дождя обрушиваются на ВДНХ и Отрадное. При этом в районе Метрогородка огромная лужа не давала проехать трамваю, а автолюбителям пришлось пробираться сквозь толщи воды по пути. Как Москва переживает мощный ливень — в фоторепортаже URA.RU. 

В здании Госдумы в центре Москвы затопило специально отведенное для курения место. На станции метро «Бескудниково» из-за гроз отключили энергоснабжение, а на «Рижской» временно закрыли вестибюль для пассажиров. Помимо этого, автобусы, следующие до аэропорта Шереметьево, прекратили движение из-за технического сбоя — после грозы не работало напряжение, как сообщили представители транспортной компании. Кроме того, рядом с Останкинской башней ударили две молнии. В районе станции метро «Динамо» также зафиксированы разряды молний и гром. Однако пока осадки не дошли до этого района. 

В ближайшие часы в Москве снова ожидается сильный дождь, сопровождающийся грозой, градом и порывами ветра до 23 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий в МЧС рекомендуют москвичам и гостям столицы соблюдать меры предосторожности: не оставлять автомобили под деревьями, воздержаться от нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и, по возможности, переждать непогоду в помещении, передает telegram-канал «Москва 24». 

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В Москве идет тропический ливень. В результате под воду почти полностью ушли не только дорожные знаки, но и автомобили и парковки. На видеозаписях москвичей в соцсетях видно, как мощные потоки дождя обрушиваются на ВДНХ и Отрадное. При этом в районе Метрогородка огромная лужа не давала проехать трамваю, а автолюбителям пришлось пробираться сквозь толщи воды по пути. Как Москва переживает мощный ливень — в фоторепортаже URA.RU.  В здании Госдумы в центре Москвы затопило специально отведенное для курения место. На станции метро «Бескудниково» из-за гроз отключили энергоснабжение, а на «Рижской» временно закрыли вестибюль для пассажиров. Помимо этого, автобусы, следующие до аэропорта Шереметьево, прекратили движение из-за технического сбоя — после грозы не работало напряжение, как сообщили представители транспортной компании. Кроме того, рядом с Останкинской башней ударили две молнии. В районе станции метро «Динамо» также зафиксированы разряды молний и гром. Однако пока осадки не дошли до этого района.  В ближайшие часы в Москве снова ожидается сильный дождь, сопровождающийся грозой, градом и порывами ветра до 23 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий в МЧС рекомендуют москвичам и гостям столицы соблюдать меры предосторожности: не оставлять автомобили под деревьями, воздержаться от нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и, по возможности, переждать непогоду в помещении, передает telegram-канал «Москва 24». 
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