ВСУ атаковали здание суда в Белгороде, есть пострадавший. Фото, видео

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Два беспилотника совершили повторную атаку на здание суда в Белгороде
Два беспилотника совершили повторную атаку на здание суда в Белгороде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два беспилотника ВСУ атаковали здание суда в Белгороде. Пострадал мирный житель. На месте работают все оперативные службы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«Беспилотник нанес удар по зданию, вследствие чего произошел пожар. Женщину с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой доставляют в областную клиническую больницу», — написал у себя в telegram-канале губернатор.

Губернатор отметил, что на одном из этажей произошло возгорание. В настоящее время пожарные подразделения проводят работы по его тушению. Кроме того, был поврежден автомобиль; сведения о других последствиях происшествия уточняются.

Ранее 6 июня здание суда уже подвергалось атаке дронов. ВСУ целенаправленно атаковали Октябрьский суд с помощью беспилотника самолетного типа. В результате второго удара пострадал водитель автомобиля, который в момент атаки находился рядом со зданием суда. Мужчина доставили бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода с баротравмой.

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Два беспилотника ВСУ атаковали здание суда в Белгороде. Пострадал мирный житель. На месте работают все оперативные службы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.  «Беспилотник нанес удар по зданию, вследствие чего произошел пожар. Женщину с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой доставляют в областную клиническую больницу», — написал у себя в telegram-канале губернатор. Губернатор отметил, что на одном из этажей произошло возгорание. В настоящее время пожарные подразделения проводят работы по его тушению. Кроме того, был поврежден автомобиль; сведения о других последствиях происшествия уточняются. Ранее 6 июня здание суда уже подвергалось атаке дронов. ВСУ целенаправленно атаковали Октябрьский суд с помощью беспилотника самолетного типа. В результате второго удара пострадал водитель автомобиля, который в момент атаки находился рядом со зданием суда. Мужчина доставили бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода с баротравмой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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