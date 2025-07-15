Два беспилотника ВСУ атаковали здание суда в Белгороде. Пострадал мирный житель. На месте работают все оперативные службы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотник нанес удар по зданию, вследствие чего произошел пожар. Женщину с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой доставляют в областную клиническую больницу», — написал у себя в telegram-канале губернатор.
Губернатор отметил, что на одном из этажей произошло возгорание. В настоящее время пожарные подразделения проводят работы по его тушению. Кроме того, был поврежден автомобиль; сведения о других последствиях происшествия уточняются.
Ранее 6 июня здание суда уже подвергалось атаке дронов. ВСУ целенаправленно атаковали Октябрьский суд с помощью беспилотника самолетного типа. В результате второго удара пострадал водитель автомобиля, который в момент атаки находился рядом со зданием суда. Мужчина доставили бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода с баротравмой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.