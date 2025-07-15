Пермячка получила миллионы за рождение несуществующих детей

В Мотовилихинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат.
«Как установлено органами следствия, с 2020 по 2024 годы женщина посредством предоставления поддельных свидетельств о рождении на двоих несуществующих детей оформила документы для получения мер социальной поддержки. В результате противоправных действий ей удалось незаконно получить социальные выплаты на сумму порядка 2 млн рублей», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Прокуратура Мотовилихинского района утвердила обвинительное заключение по данному делу. Женщине предъявлено обвинение по частям 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
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