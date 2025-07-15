Пермячка получила миллионы за рождение несуществующих детей

Пермячку будут судить за получение 2 млн рублей пособий на несуществующих детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Преступные действия женщина совершала в период с 2020 по 2024 годы
Преступные действия женщина совершала в период с 2020 по 2024 годы Фото:

В Мотовилихинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

«Как установлено органами следствия, с 2020 по 2024 годы женщина посредством предоставления поддельных свидетельств о рождении на двоих несуществующих детей оформила документы для получения мер социальной поддержки. В результате противоправных действий ей удалось незаконно получить социальные выплаты на сумму порядка 2 млн рублей», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Прокуратура Мотовилихинского района утвердила обвинительное заключение по данному делу. Женщине предъявлено обвинение по частям 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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В Мотовилихинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат. «Как установлено органами следствия, с 2020 по 2024 годы женщина посредством предоставления поддельных свидетельств о рождении на двоих несуществующих детей оформила документы для получения мер социальной поддержки. В результате противоправных действий ей удалось незаконно получить социальные выплаты на сумму порядка 2 млн рублей», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.  Прокуратура Мотовилихинского района утвердила обвинительное заключение по данному делу. Женщине предъявлено обвинение по частям 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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