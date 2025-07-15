«Не рой яму другому»: Лавров жестко ответил Трампу на ультиматум по Украине

Лавров: ущерб от антироссийских санкций понесут сами авторы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва заинтересована в понимании реальных мотивов, стоящих за подобными заявлениями
Москва заинтересована в понимании реальных мотивов, стоящих за подобными заявлениями Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Запад стремится втянуть Вашингтон в новую волну санкционной войны против России. Однако, в конечном итоге ущерб от подобных мер понесут сами их инициаторы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ущерб понесут сами авторы санкционных войн против России, „не рой яму другому“», — сказал Лавров, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможности урегулирования конфликта на Украине в течение 50 дней. Его слова передает РИА Новости.

Глава МИД РФ отметил, что Москва заинтересована в понимании реальных мотивов, стоящих за подобными заявлениями, и подчеркнул важность изучения деталей предложений американской стороны. Лавров подчеркнул, что Дональд Трамп, несмотря на его заявления о скором завершении конфликта, находится под значительным давлением со стороны Евросоюза. Брюссель продолжает настаивать на поставках вооружений Украине и придерживается жесткой антироссийской позиции.

Отдельно Лавров высказался по поводу угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из России. Он заверил, что российская экономика успешно адаптируется к внешнему давлению и продолжает выполнять свои обязательства перед международными партнерами. Россия справляется с действующими санкциями и готова к возможному ужесточению ограничительных мер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад стремится втянуть Вашингтон в новую волну санкционной войны против России. Однако, в конечном итоге ущерб от подобных мер понесут сами их инициаторы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Ущерб понесут сами авторы санкционных войн против России, „не рой яму другому“», — сказал Лавров, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможности урегулирования конфликта на Украине в течение 50 дней. Его слова передает РИА Новости. Глава МИД РФ отметил, что Москва заинтересована в понимании реальных мотивов, стоящих за подобными заявлениями, и подчеркнул важность изучения деталей предложений американской стороны. Лавров подчеркнул, что Дональд Трамп, несмотря на его заявления о скором завершении конфликта, находится под значительным давлением со стороны Евросоюза. Брюссель продолжает настаивать на поставках вооружений Украине и придерживается жесткой антироссийской позиции. Отдельно Лавров высказался по поводу угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из России. Он заверил, что российская экономика успешно адаптируется к внешнему давлению и продолжает выполнять свои обязательства перед международными партнерами. Россия справляется с действующими санкциями и готова к возможному ужесточению ограничительных мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...