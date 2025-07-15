Запад стремится втянуть Вашингтон в новую волну санкционной войны против России. Однако, в конечном итоге ущерб от подобных мер понесут сами их инициаторы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Ущерб понесут сами авторы санкционных войн против России, „не рой яму другому“», — сказал Лавров, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможности урегулирования конфликта на Украине в течение 50 дней. Его слова передает РИА Новости.
Глава МИД РФ отметил, что Москва заинтересована в понимании реальных мотивов, стоящих за подобными заявлениями, и подчеркнул важность изучения деталей предложений американской стороны. Лавров подчеркнул, что Дональд Трамп, несмотря на его заявления о скором завершении конфликта, находится под значительным давлением со стороны Евросоюза. Брюссель продолжает настаивать на поставках вооружений Украине и придерживается жесткой антироссийской позиции.
Отдельно Лавров высказался по поводу угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из России. Он заверил, что российская экономика успешно адаптируется к внешнему давлению и продолжает выполнять свои обязательства перед международными партнерами. Россия справляется с действующими санкциями и готова к возможному ужесточению ограничительных мер.
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