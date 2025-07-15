Екатеринбуржцы испугались разрухи на ЖД-вокзале. Фото

На ЖД-вокзале в Екатеринбурге начался ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часть тоннелей на вокзале огородили от пассажиров
Часть тоннелей на вокзале огородили от пассажиров Фото:

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга начали ремонтировать тоннели и облагораживать наземные переходы. Некоторые жители удивились тому, что работы проводят днем, когда пассажиропоток достаточно высокий. Кадрами с URA.RU поделился читатель.

«Люди выходят с ж/д путей и дышат этой пылью, а рабочим смешно. Техника безопасности на уровне», — возмутился подписчик telegram-канала Zloy Ekb.

Другой собеседник в разговоре с URA.RU рассказал, что в переходах к поездам сильно пахнет краской. Кроме того, проход по тоннелям частично перекрыли. О том, что идут ремонтные работы, свидетельствует и предупреждающая табличка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СвЖД. Ответ ожидается и будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга начали ремонтировать тоннели и облагораживать наземные переходы. Некоторые жители удивились тому, что работы проводят днем, когда пассажиропоток достаточно высокий. Кадрами с URA.RU поделился читатель. «Люди выходят с ж/д путей и дышат этой пылью, а рабочим смешно. Техника безопасности на уровне», — возмутился подписчик telegram-канала Zloy Ekb. Другой собеседник в разговоре с URA.RU рассказал, что в переходах к поездам сильно пахнет краской. Кроме того, проход по тоннелям частично перекрыли. О том, что идут ремонтные работы, свидетельствует и предупреждающая табличка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СвЖД. Ответ ожидается и будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...