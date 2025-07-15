На железнодорожном вокзале Екатеринбурга начали ремонтировать тоннели и облагораживать наземные переходы. Некоторые жители удивились тому, что работы проводят днем, когда пассажиропоток достаточно высокий. Кадрами с URA.RU поделился читатель.
«Люди выходят с ж/д путей и дышат этой пылью, а рабочим смешно. Техника безопасности на уровне», — возмутился подписчик telegram-канала Zloy Ekb.
Другой собеседник в разговоре с URA.RU рассказал, что в переходах к поездам сильно пахнет краской. Кроме того, проход по тоннелям частично перекрыли. О том, что идут ремонтные работы, свидетельствует и предупреждающая табличка.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СвЖД. Ответ ожидается и будет опубликован, как только поступит.
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