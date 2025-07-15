Мэрия из ХМАО требует миллион рублей с поджигательницы здания администрации

Мэрия Мегиона попытается отсудить больше миллиона рублей у местной жительницы за ущерб, нанесенный зданию городской администрации в результате поджога. Об этом в беседе с URA.RU сообщил глава города Алексей Петриченко.
«Есть имущественные претензии. Сумма — более миллиона рублей», — отметил мэр.
Женщина, обвиняемая в данном преступлении, помимо административного здания, подожгла также несколько полицейских автомобилей. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой уточнить, имеются ли аналогичные финансовые претензии со стороны ведомства. Ответ ожидается. Адвокат обвиняемой Ольга Мухина отказалась комментировать ситуацию пока идет судебное разбирательство.
Ранее URA.RU сообщало, что осенью прошлого года жительница Мегиона, использовав бутылки с бензином, совершила поджог здания администрации города и трех служебных автомобилей полиции. Тогда выдвигалась версия, что преступление могло быть совершено женщиной по указанию мошенников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!