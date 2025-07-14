14 июля 2025

Жительница ХМАО пошла под суд из-за поджога здания мэрии и полицейских машин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе судят женщину за поджог мэрии и полицейских машин
В Мегионе судят женщину за поджог мэрии и полицейских машин Фото:

В Мегионе рассматривают уголовное дело, связанное с поджогом, совершенным по мотивам политической ненависти. Осенью прошлого года женщина подожгла здание местной администрации и три полицейских автомобиля, используя бутылки с бензином.

«В Мегионском городском суде ХМАО-Югры продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению жительницы Мегиона, которая подожгла здание Администрации г. Мегиона и три служебных автомобиля ОМВД России по г. Мегиону, используя бутылки с бензином», — пишет telegram-канал Суды Югры.  Допрошены свидетели обвинения, исследованы письменные материалы дела.

На этой неделе суду предстоит допросить свидетелей со стороны защиты и подсудимую. Женщина частично признают вину в предъявленном обвинении. 

Ранее URA.RU сообщало, что 38-летняя фигурантка бросила в окно администрации бутылку с «коктейлем Молотова», а затем отправилась на стоянку полицейских автомобилей. Осенью минувшего года озвучивалась предварительная версия мотивов преступления — женщина якобы действовала по указанию мошенников. 

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В Мегионе рассматривают уголовное дело, связанное с поджогом, совершенным по мотивам политической ненависти. Осенью прошлого года женщина подожгла здание местной администрации и три полицейских автомобиля, используя бутылки с бензином. «В Мегионском городском суде ХМАО-Югры продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению жительницы Мегиона, которая подожгла здание Администрации г. Мегиона и три служебных автомобиля ОМВД России по г. Мегиону, используя бутылки с бензином», — пишет telegram-канал Суды Югры.  Допрошены свидетели обвинения, исследованы письменные материалы дела. На этой неделе суду предстоит допросить свидетелей со стороны защиты и подсудимую. Женщина частично признают вину в предъявленном обвинении.  Ранее URA.RU сообщало, что 38-летняя фигурантка бросила в окно администрации бутылку с «коктейлем Молотова», а затем отправилась на стоянку полицейских автомобилей. Осенью минувшего года озвучивалась предварительная версия мотивов преступления — женщина якобы действовала по указанию мошенников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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