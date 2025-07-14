Жительница ХМАО пошла под суд из-за поджога здания мэрии и полицейских машин

В Мегионе рассматривают уголовное дело, связанное с поджогом, совершенным по мотивам политической ненависти. Осенью прошлого года женщина подожгла здание местной администрации и три полицейских автомобиля, используя бутылки с бензином.
«В Мегионском городском суде ХМАО-Югры продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению жительницы Мегиона, которая подожгла здание Администрации г. Мегиона и три служебных автомобиля ОМВД России по г. Мегиону, используя бутылки с бензином», — пишет telegram-канал Суды Югры. Допрошены свидетели обвинения, исследованы письменные материалы дела.
На этой неделе суду предстоит допросить свидетелей со стороны защиты и подсудимую. Женщина частично признают вину в предъявленном обвинении.
Ранее URA.RU сообщало, что 38-летняя фигурантка бросила в окно администрации бутылку с «коктейлем Молотова», а затем отправилась на стоянку полицейских автомобилей. Осенью минувшего года озвучивалась предварительная версия мотивов преступления — женщина якобы действовала по указанию мошенников.
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