Ямалец, обвиняемый в стрельбе по бывшей супруге, арестован судом

Суд в ЯНАО арестовал мужчину, пытавшегося убить жену из ружья
© Служба новостей «URA.RU»
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Предполагаемый стрелок проведет два месяца под стражей
Предполагаемый стрелок проведет два месяца под стражей Фото:

Городской суд Надыма (ЯНАО) арестовал местного жителя, которому предъявлено обвинение в покушении на бывшую жену. Данная мера пресечения избрана до 13 сентября 2025 года, сообщают в окружном следкоме.

«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября 2025 года», — сообщает telegram-канал следкома.  Ранее URA.RU писало, что в Надыме мужчина пытался убить свою бывшую жену из ружья. Пуля попала в асфальт, а осколки травмировали женщину. 

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Городской суд Надыма (ЯНАО) арестовал местного жителя, которому предъявлено обвинение в покушении на бывшую жену. Данная мера пресечения избрана до 13 сентября 2025 года, сообщают в окружном следкоме. «Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября 2025 года», — сообщает telegram-канал следкома.  Ранее URA.RU писало, что в Надыме мужчина пытался убить свою бывшую жену из ружья. Пуля попала в асфальт, а осколки травмировали женщину. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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