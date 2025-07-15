Ямалец, обвиняемый в стрельбе по бывшей супруге, арестован судом

Предполагаемый стрелок проведет два месяца под стражей
Городской суд Надыма (ЯНАО) арестовал местного жителя, которому предъявлено обвинение в покушении на бывшую жену. Данная мера пресечения избрана до 13 сентября 2025 года, сообщают в окружном следкоме.
«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября 2025 года», — сообщает telegram-канал следкома. Ранее URA.RU писало, что в Надыме мужчина пытался убить свою бывшую жену из ружья. Пуля попала в асфальт, а осколки травмировали женщину.
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