Роспотребнадзор оценил радиационный фон в Пермском крае

Роспотребнадзор: в Пермском крае благоприятный радиационный фон
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Радиационных катастроф в регионе нет
Радиационных катастроф в регионе нет Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проконтролировало уровень радиации в регионе. Его уровень признали благоприятным. Об этом сказано на сайте ведомства.

«Радиационный фон в Пермском крае оценивается как благополучный. Мощность дозы излучения на открытой местности не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составила от 0,1 до 0,14 мкЗв/час», — сказано в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что природных и техногенный радиационных аномалий нет. Исследования проводили в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе и Чернушке.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проконтролировало уровень радиации в регионе. Его уровень признали благоприятным. Об этом сказано на сайте ведомства. «Радиационный фон в Пермском крае оценивается как благополучный. Мощность дозы излучения на открытой местности не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составила от 0,1 до 0,14 мкЗв/час», — сказано в сообщении. Также в Роспотребнадзоре отметили, что природных и техногенный радиационных аномалий нет. Исследования проводили в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе и Чернушке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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