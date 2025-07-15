Роспотребнадзор оценил радиационный фон в Пермском крае

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проконтролировало уровень радиации в регионе. Его уровень признали благоприятным. Об этом сказано на сайте ведомства.
«Радиационный фон в Пермском крае оценивается как благополучный. Мощность дозы излучения на открытой местности не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составила от 0,1 до 0,14 мкЗв/час», — сказано в сообщении.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что природных и техногенный радиационных аномалий нет. Исследования проводили в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе и Чернушке.
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