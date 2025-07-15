Врачи ХМАО помогли встать на ноги ребенку с тяжелой деформацией стоп. Видео

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Врачи из Нижневартовска помогли четырехлетнему ребенку начать ходить
Врачи из Нижневартовска помогли четырехлетнему ребенку начать ходить Фото:

Команда травматологов-ортопедов Нижневартовской окружной клинической детской больницы лечит тяжелую форму врожденной двухсторонней косолапости у четырехлетнего мальчика. Ступни ребенка развернуты в обратную сторону.

«Мальчик поступил в детскую больницу более трёх месяцев назад с запущенной формой деформации. Врачи выбрали щадящую малоинвазивную методику Понсети — поэтапное наложение гипсовых повязок с постепенной коррекцией положения стоп. Однако из-за болевого синдрома каждое гипсование приходилось проводить под наркозом. После лечения ребенок стал уверенно вставать на ног», — рассказал в своем telegram-канале глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

Видео: https://t.me/rvpaskov

По словам врачей детской больницы, этот случай — один из самых сложных в их практике. Из-за того, что ребёнок долгое время не наступал на ножки, кости стали пористыми и хрупкими, на финальном этапе лечения у него случился перелом и курс временно приостановлен. Сейчас у пациента наблюдается динамическое приведение стоп, которое позже специалисты скорректируют. Ему назначено ношение специальных брейсов — ортопедической обуви с распоркой, которая фиксирует стопы под правильным углом и предотвращает рецидив.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи детской окружной больницы успешно извлекли зубную щетку из организма ребенка. После проведения эзофагогастродуоденоскопии ребенок был переведен в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения.

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Команда травматологов-ортопедов Нижневартовской окружной клинической детской больницы лечит тяжелую форму врожденной двухсторонней косолапости у четырехлетнего мальчика. Ступни ребенка развернуты в обратную сторону. «Мальчик поступил в детскую больницу более трёх месяцев назад с запущенной формой деформации. Врачи выбрали щадящую малоинвазивную методику Понсети — поэтапное наложение гипсовых повязок с постепенной коррекцией положения стоп. Однако из-за болевого синдрома каждое гипсование приходилось проводить под наркозом. После лечения ребенок стал уверенно вставать на ног», — рассказал в своем telegram-канале глава депздрава ХМАО Роман Паськов. Видео: https://t.me/rvpaskov По словам врачей детской больницы, этот случай — один из самых сложных в их практике. Из-за того, что ребёнок долгое время не наступал на ножки, кости стали пористыми и хрупкими, на финальном этапе лечения у него случился перелом и курс временно приостановлен. Сейчас у пациента наблюдается динамическое приведение стоп, которое позже специалисты скорректируют. Ему назначено ношение специальных брейсов — ортопедической обуви с распоркой, которая фиксирует стопы под правильным углом и предотвращает рецидив. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи детской окружной больницы успешно извлекли зубную щетку из организма ребенка. После проведения эзофагогастродуоденоскопии ребенок был переведен в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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