15 июля 2025

Кличко на фоне взрывов в Киеве обратился к жителям города

Кличко заявил о работе систем ПВО на обоих берегах в Киеве
© Служба новостей «URA.RU»
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Силы ПВО работают по целям в небе сразу в нескольких районах города, рассказал Кличко
Силы ПВО работают по целям в небе сразу в нескольких районах города, рассказал Кличко Фото:
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Прогремевшие в ночь на 16 июля взрывы в Киеве — это результат работы систем ПВО. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своем telegram-канале. Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

"В столице, на левом и правом берегах, работают силы ПВО", — написал Кличко. Он также призвал киевлян оставаться в укрытиях.

Перед сообщением Кличко Воздушные силы ВСУ объявляли на своих ресурсах о воздушной тревоге в столице Украины и Киевской области. Позднее местные жители сообщили о серии взрывов в нескольких районах города.

Подобные инциденты в Киеве происходят не впервые: в ночь на 12 июля силы ПВО уже отражали атаку беспилотников в районе Троещины, а ранее, 29 июня и в начале июня, в столице также объявлялась воздушная тревога из-за налетов дронов. Каждый раз жителей города призывали не покидать укрытия до окончания тревоги.

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Прогремевшие в ночь на 16 июля взрывы в Киеве — это результат работы систем ПВО. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своем telegram-канале. Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. "В столице, на левом и правом берегах, работают силы ПВО", — написал Кличко. Он также призвал киевлян оставаться в укрытиях. Перед сообщением Кличко Воздушные силы ВСУ объявляли на своих ресурсах о воздушной тревоге в столице Украины и Киевской области. Позднее местные жители сообщили о серии взрывов в нескольких районах города. Подобные инциденты в Киеве происходят не впервые: в ночь на 12 июля силы ПВО уже отражали атаку беспилотников в районе Троещины, а ранее, 29 июня и в начале июня, в столице также объявлялась воздушная тревога из-за налетов дронов. Каждый раз жителей города призывали не покидать укрытия до окончания тревоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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