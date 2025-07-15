Кличко на фоне взрывов в Киеве обратился к жителям города

Прогремевшие в ночь на 16 июля взрывы в Киеве — это результат работы систем ПВО. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в своем telegram-канале. Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
"В столице, на левом и правом берегах, работают силы ПВО", — написал Кличко. Он также призвал киевлян оставаться в укрытиях.
Перед сообщением Кличко Воздушные силы ВСУ объявляли на своих ресурсах о воздушной тревоге в столице Украины и Киевской области. Позднее местные жители сообщили о серии взрывов в нескольких районах города.
Подобные инциденты в Киеве происходят не впервые: в ночь на 12 июля силы ПВО уже отражали атаку беспилотников в районе Троещины, а ранее, 29 июня и в начале июня, в столице также объявлялась воздушная тревога из-за налетов дронов. Каждый раз жителей города призывали не покидать укрытия до окончания тревоги.
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