11 июля 2025

Кличко обратился к киевлянам по поводу внезапной атаки на город

Кличко заявил о работе ПВО в одном из районов Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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Кличко выпустил заявление в связи со звуками взрывов в Киева
Кличко выпустил заявление в связи со звуками взрывов в Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 12 июля в районе Троещины в Киеве силы противовоздушной обороны Украины были задействованы для отражения атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем официальном telegram-канале.

«Силы ПВО работают на Троещине по враждебным БПЛА», — написал Кличко, призвав жителей соблюдать меры безопасности и не покидать укрытия до получения официальных сообщений об окончании тревоги.

Перед этим в регионе объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщали мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

Ранее, в ночь на 29 июня, в столице уже объявлялась воздушная тревога из-за налета дронов, о чем также сообщал Кличко. Подобные инциденты фиксировались и в начале июня, когда системы ПВО отражали удары по нескольким районам города, а жителей призывали оставаться в укрытиях.

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В ночь на 12 июля в районе Троещины в Киеве силы противовоздушной обороны Украины были задействованы для отражения атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем официальном telegram-канале. «Силы ПВО работают на Троещине по враждебным БПЛА», — написал Кличко, призвав жителей соблюдать меры безопасности и не покидать укрытия до получения официальных сообщений об окончании тревоги. Перед этим в регионе объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщали мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ. Ранее, в ночь на 29 июня, в столице уже объявлялась воздушная тревога из-за налета дронов, о чем также сообщал Кличко. Подобные инциденты фиксировались и в начале июня, когда системы ПВО отражали удары по нескольким районам города, а жителей призывали оставаться в укрытиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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