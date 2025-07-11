Кличко обратился к киевлянам по поводу внезапной атаки на город

В ночь на 12 июля в районе Троещины в Киеве силы противовоздушной обороны Украины были задействованы для отражения атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем официальном telegram-канале.
«Силы ПВО работают на Троещине по враждебным БПЛА», — написал Кличко, призвав жителей соблюдать меры безопасности и не покидать укрытия до получения официальных сообщений об окончании тревоги.
Перед этим в регионе объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщали мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.
Ранее, в ночь на 29 июня, в столице уже объявлялась воздушная тревога из-за налета дронов, о чем также сообщал Кличко. Подобные инциденты фиксировались и в начале июня, когда системы ПВО отражали удары по нескольким районам города, а жителей призывали оставаться в укрытиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.