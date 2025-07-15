В ХМАО придут ливни и грозы

В ХМАО 16 июля будет тепло — днем воздух прогреется до +17 градусов, местами ожидается до +26. В отдельных районах будет гроза и сильный ливень. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В ХМАО в среду 16 июля будет облачно с прояснениями. Ночью +11, +16 градусов. Днем +12, +17», — сообщается на сайте. Местами воздух прогреется до +21, +26, возможна гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с.
В Ханты-Мансийске 16 июля будет пасмурно, температура воздуха днем поднимется до +14 градусов. После обеда ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду.
В Сургуте будет теплее — температура воздуха днем поднимется до +18 градусов. Будет облачно с прояснениями, утром возможен дождь. Ветер западный 5-9 метров в секунду.
В Нижневартовске днем ожидается сильный ливень и гроза. Воздух прогреется до +18 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду.
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