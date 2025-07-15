15 июля 2025

В ХМАО придут ливни и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В крупных городах ХМАО 16 июля будут дожди
В крупных городах ХМАО 16 июля будут дожди Фото:

В ХМАО 16 июля будет тепло — днем воздух прогреется до +17 градусов, местами ожидается до +26. В отдельных районах будет гроза и сильный ливень. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В ХМАО в среду 16 июля будет облачно с прояснениями. Ночью +11, +16 градусов. Днем +12, +17», — сообщается на сайте. Местами воздух прогреется до +21, +26, возможна гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

В Ханты-Мансийске 16 июля будет пасмурно, температура воздуха днем поднимется до +14 градусов. После обеда ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду.

В Сургуте будет теплее — температура воздуха днем поднимется до +18 градусов. Будет облачно с прояснениями, утром возможен дождь. Ветер западный 5-9 метров в секунду.

В Нижневартовске днем ожидается сильный ливень и гроза. Воздух прогреется до +18 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду.

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В ХМАО 16 июля будет тепло — днем воздух прогреется до +17 градусов, местами ожидается до +26. В отдельных районах будет гроза и сильный ливень. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе. «В ХМАО в среду 16 июля будет облачно с прояснениями. Ночью +11, +16 градусов. Днем +12, +17», — сообщается на сайте. Местами воздух прогреется до +21, +26, возможна гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. В Ханты-Мансийске 16 июля будет пасмурно, температура воздуха днем поднимется до +14 градусов. После обеда ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду. В Сургуте будет теплее — температура воздуха днем поднимется до +18 градусов. Будет облачно с прояснениями, утром возможен дождь. Ветер западный 5-9 метров в секунду. В Нижневартовске днем ожидается сильный ливень и гроза. Воздух прогреется до +18 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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