Глава Белоярского района Сергей Маненков, работающий мэром больше 30 лет поздравил жителей с Днем ИИ. С помощью нейросети обращение Маненков записал на нескольких языках.
«С Днем искусственного интеллекта решил поздравить вас на нескольких языках мира! Пусть технологии остаются нашим помощником, а человечность — главным мерилом прогресса», — написал мэр в своем telegram-канале. К публикации он прикрепил видео, на котором произносит поздравление на нескольких языках мира.
Мэр уверен, что ИИ открывает не только новые горизонты, но и порой вызывает улыбки своими необычными и парадоксальными ответами. «Но давайте не забывать: даже самый совершенный искусственный интеллект не сдвинулся бы с места без человеческого капитала, упорства и души», — отметил Маненков.
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