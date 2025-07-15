15 июля 2025

Старейший мэр из ХМАО заговорил на нескольких языках с помощью нейросети. Видео

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Мэр записал поздравление на нескольких языках
Мэр записал поздравление на нескольких языках Фото:

Глава Белоярского района Сергей Маненков, работающий мэром больше 30 лет поздравил жителей с Днем ИИ. С помощью нейросети обращение Маненков записал на нескольких языках.

«С Днем искусственного интеллекта решил поздравить вас на нескольких языках мира! Пусть технологии остаются нашим помощником, а человечность — главным мерилом прогресса», — написал мэр в своем telegram-канале. К публикации он прикрепил видео, на котором произносит поздравление на нескольких языках мира.

Мэр уверен, что ИИ открывает не только новые горизонты, но и порой вызывает улыбки своими необычными и парадоксальными ответами. «Но давайте не забывать: даже самый совершенный искусственный интеллект не сдвинулся бы с места без человеческого капитала, упорства и души», — отметил Маненков.

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Глава Белоярского района Сергей Маненков, работающий мэром больше 30 лет поздравил жителей с Днем ИИ. С помощью нейросети обращение Маненков записал на нескольких языках. «С Днем искусственного интеллекта решил поздравить вас на нескольких языках мира! Пусть технологии остаются нашим помощником, а человечность — главным мерилом прогресса», — написал мэр в своем telegram-канале. К публикации он прикрепил видео, на котором произносит поздравление на нескольких языках мира. Мэр уверен, что ИИ открывает не только новые горизонты, но и порой вызывает улыбки своими необычными и парадоксальными ответами. «Но давайте не забывать: даже самый совершенный искусственный интеллект не сдвинулся бы с места без человеческого капитала, упорства и души», — отметил Маненков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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