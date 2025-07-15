В Челябинске токари-карусельщики зарабатывают больше 200 000 рублей

В Челябинске стали известны самые высокооплачиваемые вакансии лета-2025. Больше всего в июле готовы платить монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и токарю-карусельщику. Они могут зарабатывать 173 000 и 200 000 рублей в месяц соответственно, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«Вакансия токаря-карусельщика, которому в Челябинске готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц, предполагает настройку оборудования, установку заготовок, выполнение токарных, шлифовальных и фрезерных операций на станках модели 1516. Также требуется чтение технических чертежей и контроль точности обработки деталей. Сменный график, один выходной», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий — вакансия монтажника радиоэлектронной аппаратуры. На такой работе нужно укладывать жгуты, собирать узлы, устанавливать микросхемы и компоненты на печатные платы. Продолжительность смен составит 8-12 часов при графике 5 на 2. Специалистам готовы платить до 173 000 рублей.
Завершает рейтинг вакансия фрезеровщика или станочника широкого профиля. Работа на токарно-фрезерном оборудовании включает торцевую фрезеровку и обработку конструкций по чертежам. Смена длится 12 часов. Зарабатывать специалист может от 92 000 до 158 000 рублей в месяц.
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