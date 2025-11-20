Стало известно, когда запустят мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта в Миассе
Вагоны поезда оснащены местами для хранения горнолыжного оборудования
Мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Челябинской области запустят с 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Стартовала продажа билетов на мультимодальный маршрут до горнолыжного комплекса „Солнечная долина“. Первый рейс поезда отправится уже 29 ноября», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале.
Маршрут будет доступен по выходным и праздничным дням до 15 марта 2026 года. Время в пути составит один час 50 минут. Поезд из Челябинска стартует в 8:45 от железнодорожного вокзала. Обратный трансфер из «Солнечной долины» выезжает в 16:20. Напомним, что мультимодальный маршрут включат в себя проезд на поезде до Миасса, а далее на автобусе до горнолыжного курорта. В стоимость также включены спи-пассы, прокат или карта гостя.
Цена на пакет «Проезд + автобус + ски-пасс» составляет 2 650 рублей на взрослого, пакет «Поезд + автобус + ски-пасс + прокат» — 3 050 рублей. Для школьников и студентов предусмотрены скидки.
В Челябинской области первые горнолыжные трассы открылись еще в начале ноября. Раньше всех принимать гостей традиционно начали в «Солнечной долине».
