Стало известно, когда запустят мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта в Миассе

Маршрут будет доступен по выходным и праздничным дням до 15 марта 2026 года. Время в пути составит один час 50 минут. Поезд из Челябинска стартует в 8:45 от железнодорожного вокзала. Обратный трансфер из «Солнечной долины» выезжает в 16:20. Напомним, что мультимодальный маршрут включат в себя проезд на поезде до Миасса, а далее на автобусе до горнолыжного курорта. В стоимость также включены спи-пассы, прокат или карта гостя.