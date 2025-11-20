Местный житель заджержан по статье о реабилитации нацизма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Коркино (Челябинская область) сотрудники ФСБ задержали местного жителя по статье о реабилитации нацизма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Как пояснили в пресс-службе СКР по региону, он опубликовал стихотворение, в котором одобрил действия военных преступников в годы Второй мировой войны.

«Установлено, что злоумышленник, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил интернете информационные материалы, одобряющие деятельность преступных формирований, осужденных Международным военным трибуналом. СУ СК России по Челябинской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, задержанному 19 лет. В мае 2024 года он разместил стихотворение, содержащее одобрение действий военных преступников в годы Второй мировой войны. При этом фигурант, имея возможность редактирования содержания комментария, умышленно не удалял его и не ограничил доступ для его просмотра. По вышеуказанной статье ему грозит реальное лишение свободы.

Продолжение после рекламы