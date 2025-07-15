Из пермского аэропорта задерживаются вылеты в Москву, Новый Уренгой и Нижневартовск

В пермском аэропорту зафиксированы задержки рейсов, следующих в Москву, Новый Уренгой и Нижневартовск. Так, вылет рейса ДР-434 авиакомпании «Победа» до столичного аэропорта Внуково перенесен. Вместо запланированных 06:00 самолет отправится в 16:00.
«Рейс ЮВ 237 перевозчика «ЮВТ Аэро» в Новый Уренгой, который должен был вылететь в 8:20, отложен до 13:10. Также изменено расписание рейса ЮВ 251 этой же авиакомпании в Нижневартовск — самолет отправится на три часа позже, в 18:30», — сказано на онлайн-табло Большого Савино.
Кроме того, задерживается и прилет рейса из Нижневартовска. ЮВ 252 прибудет с опозданием на 5,5 часов, а самолет из Нового Уренгоя задерживается почти на 3,5 часа.
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