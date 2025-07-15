15 июля 2025

Из пермского аэропорта задерживаются вылеты в Москву, Новый Уренгой и Нижневартовск

Из пермского аэропорта задерживаются вылеты в три города
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс до столицы вылетит с опозданием в 10 часов
Рейс до столицы вылетит с опозданием в 10 часов Фото:

В пермском аэропорту  зафиксированы задержки рейсов, следующих в Москву, Новый Уренгой и Нижневартовск. Так, вылет рейса ДР-434 авиакомпании «Победа» до столичного аэропорта Внуково перенесен. Вместо запланированных 06:00 самолет отправится в 16:00.

«Рейс ЮВ 237 перевозчика «ЮВТ Аэро» в Новый Уренгой, который должен был вылететь в 8:20, отложен до 13:10. Также изменено расписание рейса ЮВ 251 этой же авиакомпании в Нижневартовск — самолет отправится на три часа позже, в 18:30», — сказано на онлайн-табло Большого Савино.

Кроме того, задерживается и прилет рейса из Нижневартовска. ЮВ 252 прибудет с опозданием на 5,5 часов, а самолет из Нового Уренгоя задерживается почти на 3,5 часа.

ааа
ааа
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В пермском аэропорту  зафиксированы задержки рейсов, следующих в Москву, Новый Уренгой и Нижневартовск. Так, вылет рейса ДР-434 авиакомпании «Победа» до столичного аэропорта Внуково перенесен. Вместо запланированных 06:00 самолет отправится в 16:00. «Рейс ЮВ 237 перевозчика «ЮВТ Аэро» в Новый Уренгой, который должен был вылететь в 8:20, отложен до 13:10. Также изменено расписание рейса ЮВ 251 этой же авиакомпании в Нижневартовск — самолет отправится на три часа позже, в 18:30», — сказано на онлайн-табло Большого Савино. Кроме того, задерживается и прилет рейса из Нижневартовска. ЮВ 252 прибудет с опозданием на 5,5 часов, а самолет из Нового Уренгоя задерживается почти на 3,5 часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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